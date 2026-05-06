Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử vừa được Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc ký ban hành ngày 29/4 kèm theo Quyết định số 776/QĐ-TTg.

Đây là động thái tích cực nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử, bảo đảm từ ngày 1/7/2026, Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 được triển khai thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch là tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu và phổ biến nội dung của Luật.

Cụ thể, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt từ năm 2026 và các năm tiếp theo, tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm truyền thông cụ thể như tin, bài, chuyên mục và tài liệu phổ biến pháp luật. Bộ Công Thương cùng với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, các bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Thương mại điện tử và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế.

Cùng với đó, Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp triển khai hoạt động tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về thương mại điện tử qua các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, bồi dưỡng sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cập nhật, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tổ chức thực hiện pháp luật về thương mại điện tử.

Mặt khác, Bộ Công Thương còn chủ trì việc biên soạn, cập nhật tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thương mại điện tử dưới cả dạng bản giấy và bản điện tử.

Song song với việc phổ biến thông tin, Chính phủ cũng đẩy mạnh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để tạo khung khổ pháp lý vững chắc cho thương mại điện tử.

Đáng chú ý, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết 17 khoản điều của Luật Thương mại điện tử (như các quy định về trách nhiệm, quy trình giao dịch, an toàn thông tin...) đã được lên kế hoạch trình Chính phủ trong tháng 4/2026.

Đặc biệt, để răn đe các hành vi vi phạm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng, Nghị định sửa đổi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử dự kiến sẽ được triển khai trong Quý IV/2026.

Với Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 776/QĐ-TTg, Chính phủ đang nỗ lực xóa bỏ "vùng lõm" về thông tin pháp luật thương mại điện tử.

Việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin pháp lý không chỉ giúp người dân tự bảo vệ mình trên môi trường số mà còn là tiền đề để phát triển một thị trường thương mại điện tử minh bạch, lành mạnh và bền vững.