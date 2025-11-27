Kênh CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay, hai binh sĩ của lực lượng Vệ binh quốc gia bang Tây Virginia đã bị thương nặng trong một vụ tấn công kiểu “mai phục” trên đường phố thủ đô Washington DC chiều 26/11 (giờ địa phương).

Lực lượng an ninh Mỹ có mặt tại hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: New York Post

Trong thông cáo đưa ra sau đó, Sở Cảnh sát thủ đô Washington DC cho biết các nhân viên an ninh của họ đã phong tỏa hiện trường vụ nổ súng và bắt giữ nghi phạm. “Đối tượng bị chúng tôi bắt giữ được xác định là Rahmanullah Lakanwal, một công dân Afghanistan 29 tuổi, nhập cảnh vào Mỹ từ năm 2021. Chúng tôi tin rằng nghi phạm trên hành động một mình”.

Được biết, hiện trường vụ nổ súng nằm gần trạm tàu điện ngầm Farragut ở Washington DC, và cách Nhà Trắng vài dãy nhà.

Cô Stacy Walters, một nhân chứng kể lại với CBS News rằng: “Tôi đang ngồi trong xe đậu gần Phố 17 thì nghe thấy 2 tiếng ‘bùm bùm’, và tôi nhận thấy nhiều trẻ nhỏ đang bỏ chạy tán loạn. Ngay lập tức, lực lượng an ninh có mặt ở hiện trường”.

Tổng chưởng lý quận Columbia, ông Brian Schwalb trong một tuyên bố cùng ngày đã lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của các nạn nhân trong vụ nổ súng.

Video: New York Post