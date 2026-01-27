Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện một phụ nữ bất ngờ phát hiện túi ngực bị rách dù không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào.

Người này cho biết đã đặt túi ngực khoảng 5-6 năm, mỗi tuần chơi pickleball một lần, thuận tay phải và hoàn toàn không đau, không sưng hay biến dạng vòng một. Sau khi biết người hàng xóm thường xuyên chơi pickleball được phát hiện vỡ cả hai túi ngực, chị đi kiểm tra tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và phát hiện túi ngực bên phải cũng đã bị rách.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người bày tỏ lo lắng, cho rằng chơi các môn thể thao sử dụng nhiều lực tay - vai như pickleball có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với người đã nâng ngực. Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là trường hợp cá biệt, không nên suy diễn thành “cảnh báo chung”.

Nâng ngực vẫn có thể chơi pickleball

Trao đổi với PV VietNamNet, TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, xác nhận đây là ca bệnh được các bác sĩ của trung tâm tiếp nhận.

Theo ông, bệnh nhân sử dụng loại túi ngực thế hệ cũ, hiện nay không còn được khuyến cáo sử dụng rộng rãi. Với các loại túi silicon thế hệ mới, nguy cơ rách hoặc vỡ do sinh hoạt, vận động thông thường là rất thấp.

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn nhấn mạnh, cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, khoa học, tránh suy diễn hoặc tạo tâm lý “cảnh báo hoảng loạn” trong cộng đồng.

Bởi túi ngực silicon hiện nay được thiết kế với độ bền cơ học cao, có khả năng chịu được các hoạt động sinh hoạt và vận động thể chất thông thường. Việc vỡ túi không phải là biến chứng thường gặp và không xảy ra chỉ vì chơi thể thao nhẹ nhàng.

“Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, khi có tác động lặp đi lặp lại, cường độ cao, kéo dài, nhất là ở bên tay thuận, nguy cơ tổn thương túi ngực có thể tăng lên, dù tỷ lệ này vẫn thấp”, Tiến sĩ Tuấn cho biết.

Một điểm đáng lưu ý là vỡ túi ngực silicon có thể không có triệu chứng rõ ràng. Người bệnh có thể không đau, không sưng, không biến dạng vòng một và không nhận thấy bất thường.

“Tình trạng này được gọi là “vỡ túi thầm lặng” (silent rupture), đã được ghi nhận trong y văn quốc tế. Trong nhiều trường hợp, siêu âm không phát hiện đầy đủ, đặc biệt khi gel silicon vẫn nằm trong bao xơ. MRI hiện được xem là phương tiện chẩn đoán chính xác nhất để đánh giá tình trạng túi ngực”, Tiến sĩ Tuấn nói.

Nâng ngực không đồng nghĩa bỏ hoàn toàn vận động thể chất

Chia sẻ thêm, ThS.BS Hoàng Mạnh Ninh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu điện khẳng định nâng ngực không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoàn toàn các hoạt động thể thao. Trên thực tế, sau khi hồi phục ổn định, người đã nâng ngực vẫn có thể tập luyện và sinh hoạt gần như bình thường, nếu lựa chọn môn thể thao phù hợp và và có kế hoạch tập luyện khoa học.

"Đối với các môn thể thao có lực tác động mạnh vùng ngực hoặc nguy cơ va đập như pickleball, tennis, cầu lông cường độ cao, gym nặng…, người đã nâng ngực vẫn có thể tham gia nhưng cần được tư vấn cụ thể. Việc khởi động kỹ, sử dụng áo ngực thể thao nâng đỡ tốt, kiểm soát cường độ tập và tránh các động tác quá mạnh là những yếu tố giúp giảm thiểu rủi ro.

Quan trọng hơn, mỗi cơ thể có tốc độ hồi phục khác nhau. Người đã nâng ngực nên lắng nghe cơ thể mình và tái khám định kỳ để bác sĩ đánh giá tình trạng túi ngực trước khi quay lại các hoạt động thể thao cường độ cao", Ths. BS Ninh nhấn mạnh.

Theo TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, sau phẫu thuật, người bệnh vẫn có thể tập luyện và chơi thể thao nếu tuân thủ đúng hướng dẫn: Tránh vận động mạnh vùng tay, ngực trong 6-8 tuần đầu, tăng dần cường độ luyện tập, sử dụng áo ngực thể thao chuyên dụng và được tư vấn lựa chọn môn thể thao phù hợp.

Đặc biệt, với những môn có cường độ cao, sử dụng nhiều lực tay và vai như tennis, pickleball, boxing hay crossfit, người đã nâng ngực không bị cấm tham gia nhưng cần tiếp cận thận trọng và theo dõi định kỳ.