Từ ngày 3-7/12, sân bóng đá Húc Động ở xã Bình Liêu, Quảng Ninh diễn ra Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5. Đây là nơi văn hóa và thể thao hòa quyện, nơi những người phụ nữ vùng cao tự tin bước ra sân cỏ trong chính bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình.

Giải đấu do Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh và UBND xã Bình Liêu tổ chức, quy tụ 8 đội bóng nữ đến từ Quảng Ninh, Lào Cai và Tuyên Quang. Tổng cộng 15 trận đấu sẽ diễn ra trong 5 ngày theo thể thức chia 2 bảng, mỗi đội gồm 7 cầu thủ ra sân.

Đội Bình Liêu

Những nữ cầu thủ tham gia đến từ các dân tộc Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Dìu, Tày với độ tuổi đa dạng từ phổ thông trung học đến trung niên. Họ không chỉ là những người yêu thể thao mà còn là biểu tượng cho tinh thần mạnh mẽ, dám thử thách và sẵn sàng bước ra khỏi khuôn khổ quen thuộc.

Điểm đặc biệt tạo nên dấu ấn riêng của giải đấu chính là toàn bộ các cầu thủ sẽ thi đấu trong trang phục truyền thống của dân tộc mình. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ về niềm tự hào dân tộc và giá trị văn hóa bền vững của các cộng đồng thiểu số vùng cao.

Giải đấu được tổ chức với mục tiêu tôn vinh văn hóa các dân tộc thiểu số, khuyến khích phụ nữ vùng cao tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới và lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh. Đồng thời, đây cũng là hoạt động quảng bá du lịch Bình Liêu - nơi được mệnh danh là "nàng công chúa ngủ quên" của Quảng Ninh với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và đời sống văn hóa phong phú.

Đội Mông Dương.

Lễ khai mạc và bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5, toàn bộ các trận đấu phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của VTV5 và VTVGo. Sự đồng hành này giúp giải đấu tiếp cận hàng triệu khán giả trong và ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc thiểu số - những người sẽ được nhìn thấy hình ảnh, văn hóa và tinh thần của chính mình tỏa sáng trên sóng truyền hình quốc gia.

Ban tổ chức tin rằng giải đấu năm nay sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thể thao nữ vùng cao, đồng thời góp phần nâng cao niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam. Bình Liêu sẽ không chỉ là địa điểm tổ chức sự kiện, mà còn là nơi khởi nguồn cho hành trình mới, nơi sắc màu văn hóa bước ra khỏi bản làng và tỏa sáng giữa sân cỏ.

Minh Nghĩa