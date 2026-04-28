Ngày 28/4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công, nối lại bàn chân bị đứt lìa cho một bệnh nhân gặp tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Bệnh nhân là ông H.V.C. (41 tuổi, trú tại xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị). Trước đó, khoảng 8h ngày 21/4, trong lúc sử dụng máy cắt cỏ, ông C. không may gặp sự cố khi lưỡi máy bị gãy, văng trúng chân, khiến cổ chân trái bị đứt lìa. Tai nạn khiến bệnh nhân mất nhiều máu và rơi vào tình trạng bất tỉnh.

Ngay sau đó, người nhà đã đưa ông C. đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Trước tình trạng mất máu nhanh, nguy cơ sốc và hoại tử chi cao của người bệnh, các bác sĩ khẩn trương hồi sức, đồng thời kích hoạt quy trình cấp cứu liên viện với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để xin ý kiến chuyên môn.

Phần bàn chân bị đứt lìa được xử lý đúng quy trình, bọc gạc vô khuẩn, cho vào túi kín và đặt trong thùng đá lạnh - yếu tố then chốt giúp bảo tồn mô, tăng khả năng nối lại chi thể.

Sau sơ cứu, bệnh nhân cùng phần chi bị đứt được chuyển tuyến khẩn cấp, vượt gần 70km đến bệnh viện tỉnh.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, hệ thống “báo động đỏ” được kích hoạt. Các Khoa Hồi sức cấp cứu và Ngoại chấn thương chỉnh hình nhanh chóng hội chẩn, chuẩn bị ê-kíp phẫu thuật, phòng mổ và trang thiết bị ngay khi bệnh nhân còn trên đường chuyển viện.

Khi ông C. nhập viện, quy trình tiếp nhận, đánh giá và chuẩn bị phẫu thuật được triển khai khẩn trương. Chỉ sau 10 phút, bệnh nhân đã được đưa vào phòng mổ.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật nối chi thể đứt lìa là kỹ thuật vi phẫu đặc biệt phức tạp, đòi hỏi tái tạo đồng thời nhiều cấu trúc quan trọng như xương, mạch máu, gân cơ và thần kinh. Ca mổ yêu cầu độ chính xác rất cao, vừa nhanh chóng, vừa đảm bảo phục hồi tối đa chức năng của chi thể. Sau 4,5 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp đã nối thành công bàn chân cho bệnh nhân. Hiện bàn chân của ông C. đã hồng ấm, phản hồi mao mạch tốt, các ngón chân có thể cử động nhẹ.