Hội đồng Bầu cử quốc gia mới đây công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 15/3 tới. Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 người. Trong đó, đại biểu là ủy viên Trung ương Đảng dự kiến khoảng 80-90 người, trong đó có 12-14 ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư.

Số đại biểu được phân bổ cho Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ là 15 người (3%), trong đó có bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng (ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng) đang là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai. Bà sinh năm 1964, quê ở Lào Cai. Lần này, bà tiếp tục ứng cử tại tỉnh Lào Cai.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng. Ảnh: Phạm Thắng

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng (ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị) đang là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên. Ông sinh năm 1960, quê ở Ninh Bình. Lần này, ông tiếp tục ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Phạm Hải

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an (ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị) lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông sinh năm 1965, quê ở Hưng Yên. Ông ứng cử tại quê hương Hưng Yên.

Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao (ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị) đang là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu TP Huế. Ông sinh năm 1961, quê ở TP Huế. Lần này, ông tiếp tục ứng cử tại TP Huế.

Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường (ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị) lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông sinh năm 1973, quê ở Phú Thọ. Ông Thắng ứng cử tại TP Cần Thơ.

Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Nội vụ (ủy viên Trung ương Đảng) đang là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu tỉnh An Giang. Ông sinh năm 1967, quê ở Cà Mau. Lần này, ông ứng cử tại TPHCM.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Nội vụ. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính (ủy viên Trung ương Đảng) đang là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên. Ông cũng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông sinh năm 1973, quê ở Hà Nội. Ông Thắng tiếp tục ứng cử tại tỉnh Điện Biên.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính. Ảnh: Phạm Hải

Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế (ủy viên Trung ương Đảng) đang là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh. Bà sinh năm 1971, quê ở TP Hải Phòng. Bà tiếp tục ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh.

Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Xây dựng (ủy viên Trung ương Đảng) đang là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng. Ông sinh năm 1967, quê ở TP Hà Nội. Ông tiếp tục ứng cử tại tỉnh Cao Bằng.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (ủy viên Trung ương Đảng) đang là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu TP Hà Nội. Ông sinh năm 1966, quê ở TP Hải Phòng. Nhiệm kỳ này, ông tiếp tục ứng cử tại TP Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (ủy viên Trung ương Đảng) lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội. Bà sinh năm 1968, quê ở TP Hà Nội. Bà ứng cử tại tỉnh Sơn La.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Phạm Hải

Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Công Thương (ủy viên Trung ương Đảng) lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông Lê sinh năm 1973, quê ở TP Hà Nội. Ông ứng cử tại TP Hải Phòng.

Các thứ trưởng ứng cử đại biểu Quốc hội

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (ủy viên Trung ương Đảng) đang là đại biểu Quốc hội khóa 15 tại TPHCM. Ông sinh năm 1966, quê ở tỉnh Ninh Bình. Lần này, ông ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (ủy viên Trung ương Đảng) lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông sinh năm 1967, quê ở tỉnh Quảng Ninh. Ông Thái ứng cử đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (ủy viên Trung ương Đảng) lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông sinh năm 1966, quê ở TP Huế. Ông Hùng ứng cử tại TPHCM.

Ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ (ủy viên Trung ương Đảng) đang là đại biểu Quốc hội khóa 15 tại TPHCM. Ông sinh năm 1974, quê ở tỉnh Ninh Bình. Nhiệm kỳ này, ông Quân ứng cử tại tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ủy viên Trung ương Đảng) lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội. Bà sinh năm 1967, quê ở tỉnh Ninh Bình. Bà Thanh ứng cử tại TP Hà Nội.

Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (ủy viên Trung ương Đảng) lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông sinh năm 1969, quê ở tỉnh Ninh Bình. Ông ứng cử tại tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ (ủy viên Trung ương Đảng) lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông sinh năm 1975, quê ở tỉnh Ninh Bình. Ông ứng cử tại TP Huế.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông sinh năm 1964, quê ở tỉnh Bắc Ninh. Ông ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa.