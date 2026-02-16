Các tướng lĩnh xuất thân từ Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng (SN 1960, quê tỉnh Ninh Bình) ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng Phan Văn Giang hiện là đại biểu Quốc hội khóa 15 tại Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Phạm Hải

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (SN 1962, quê tỉnh Đồng Tháp) ứng cử tại tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa là đại biểu Quốc hội 2 khóa (14, 15), hiện ông là đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Ảnh: Phạm Hải

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (SN 1966, quê tỉnh Ninh Bình) ứng cử tại Đồng Tháp. Ông đang là đại biểu Quốc hội khóa 15 tại TPHCM.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: QH

Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (SN 1975, quê tỉnh Bắc Ninh) ứng cử tại TP Hà Nội.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (SN 1973, quê tỉnh Thanh Hóa) ứng cử tại TPHCM.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Ảnh: Phạm Hải

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM (SN 1976, quê TPHCM) ứng cử tại TPHCM.

Trung tướng Dương Văn Thăng, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Phó chánh án TAND Tối cao (SN 1979, quê TP Hải Phòng) ứng cử tại TPHCM.

Thượng tướng Bế Xuân Trưởng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam (SN 1957, quê tỉnh Cao Bằng) ứng cử tại tỉnh Cao Bằng.

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó chính ủy Quân khu 9 (SN 1971, quê tỉnh An Giang) ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó chính ủy Quân khu 5 (SN 1973, quê TP Đà Nẵng) ứng cử tại tỉnh Gia Lai.

Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân (SN 1972, quê TP Đà Nẵng) ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa.

Thiếu tướng Vũ Đại Dương, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân (SN 1973, quê tỉnh Ninh Bình) ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó tư lệnh Quân khu 1 (SN 1975, quê tỉnh Bắc Ninh) ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn.

Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4 (SN 1974, quê TP Huế) ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam (SN 1971, quê Ninh Bình) ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Tô Thành Quyết, Phó tư lệnh Quân khu 3 (SN 1972, quê TP Hải Phòng) ứng cử tại tỉnh Ninh Bình.

Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó tư lệnh Quân khu 2 (SN 1973, quê tỉnh Phú Thọ) ứng cử tại tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó tư lệnh Quân khu 4 (SN 1972, quê tỉnh Nghệ An) ứng cử tại tỉnh Quảng Trị.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng (SN 1976, quê tỉnh Hà Tĩnh) ứng cử tại tỉnh Quảng Trị.

Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (SN 1975, quê tỉnh Quảng Ninh) ứng cử tại Thanh Hóa.

Các tướng lĩnh xuất thân từ Công an

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an (SN 1965, quê tỉnh Hưng Yên) ứng cử tại tỉnh Hưng Yên, đây là lần đầu tiên ông ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an. Ảnh: TTXVN

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (SN 1975, quê TP Hải Phòng) ứng cử tại Thanh Hóa.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (SN 1966, quê TP Huế) ứng cử tại TPHCM.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội (SN 1977, quê TP Hà Nội) ứng cử tại TP Hà Nội.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TPHCM (SN 1975, quê tỉnh Tây Ninh) ứng cử tại TPHCM.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (SN 1971, quê tỉnh Cà Mau) ứng cử tại An Giang.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (SN 1975, quê tỉnh Thanh Hóa) ứng cử tại Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (SN 1975, quê tỉnh Hà Tĩnh) ứng cử tại Quảng Trị.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó chủ tịch thường trực Hội Cựu Công an nhân dân (SN 1951, quê tỉnh Hưng Yên) ứng cử tại Vĩnh Long.

Ngoài ra, còn có các tướng lĩnh thuộc Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội ứng cử đại biểu Quốc hội.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an (biệt phái) (SN 1976, quê tỉnh Cà Mau) ứng cử tại Tây Ninh.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Ảnh: Phạm Hải

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban (SN 1969, quê tỉnh Ninh Bình) ứng cử tại TPHCM.

Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó chủ nhiệm Ủy ban (SN 1968, quê tỉnh Nghệ An) ứng cử tại Nghệ An.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban (SN 1969, quê TP Hải Phòng) ứng cử tại Ninh Bình.

Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban (SN 1974, quê TP Hải Phòng) ứng cử tại TPHCM.

Thiếu tướng Vũ Văn Hội, ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban (SN 1971, quê tỉnh Vĩnh Long) ứng cử tại Vĩnh Long.

Ngoài ra, có một số cán bộ, lãnh đạo thuộc lực lượng Quân đội, Công an công tác tại các cơ quan Trung ương, địa phương cũng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.