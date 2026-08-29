Bảng xếp hạng
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Manchester City 2 2 0 0 4 6
2 Brighton 1 1 0 0 4 3
3 Arsenal 1 1 0 0 3 3
4 Brentford 1 1 0 0 3 3
5 Everton 1 1 0 0 2 3
6 Hull City 1 1 0 0 2 3
7 Chelsea 1 1 0 0 1 3
8 Ipswich 1 1 0 0 1 3
9 Leeds 1 1 0 0 1 3
10 Liverpool 1 0 1 0 0 1
11 Newcastle 1 0 1 0 0 1
12 Fulham 1 0 0 1 -1 0
13 Sunderland 1 0 0 1 -1 0
14 Bournemouth 1 0 0 1 -1 0
15 Nottingham Forest 1 0 0 1 -1 0
16 Manchester United 1 0 0 1 -2 0
17 Tottenham 1 0 0 1 -3 0
18 Coventry 1 0 0 1 -3 0
19 Aston Villa 1 0 0 1 -4 0
20 Crystal Palace 2 0 0 2 -5 0

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