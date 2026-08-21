Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Lịch thi đấu vòng 1 Ngoại hạng Anh 2026/27
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|22/08/2026 02:00:00
|Arsenal - Coventry
|PFT Play
|22/08/2026 18:30:00
|Hull City - Manchester United
|PFT Play
|22/08/2026 21:00:00
|Everton - Crystal Palace
|PFT Play
|22/08/2026 21:00:00
|Ipswich - Sunderland
|PFT Play
|22/08/2026 21:00:00
|Nottingham Forest - Leeds
|PFT Play
|22/08/2026 23:30:00
|Brentford - Tottenham
|PFT Play
|23/08/2026 20:00:00
|Brighton - Aston Villa
|PFT Play
|23/08/2026 20:00:00
|Manchester City - Bournemouth
|PFT Play
|23/08/2026 22:30:00
|Newcastle - Liverpool
|PFT Play
|25/08/2026 02:00:00
|Fulham - Chelsea
|PFT Play
Lịch thi đấu của MU tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha 2026/27 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2026/2027 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.