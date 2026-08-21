Lịch thi đấu vòng 1 Ngoại hạng Anh 2026/27
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
22/08/2026 02:00:00 Arsenal - Coventry PFT Play
22/08/2026 18:30:00 Hull City - Manchester United PFT Play
22/08/2026 21:00:00 Everton - Crystal Palace PFT Play
22/08/2026 21:00:00 Ipswich - Sunderland PFT Play
22/08/2026 21:00:00 Nottingham Forest - Leeds PFT Play
22/08/2026 23:30:00 Brentford - Tottenham PFT Play
23/08/2026 20:00:00 Brighton - Aston Villa PFT Play
23/08/2026 20:00:00 Manchester City - Bournemouth PFT Play
23/08/2026 22:30:00 Newcastle - Liverpool PFT Play
25/08/2026 02:00:00 Fulham - Chelsea PFT Play