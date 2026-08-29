Kết quả Ngoại hạng Anh 2026/27 - Vòng 2 
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
29/08/2026 02:00:00 Crystal Palace  1-4  Manchester City FPT PLAY
29/08/2026 18:30:00 Liverpool - Nottingham Forest FPT PLAY
29/08/2026 21:00:00 Coventry - Hull City FPT PLAY
29/08/2026 21:00:00 Bournemouth - Everton FPT PLAY
29/08/2026 23:30:00 Tottenham - Newcastle FPT PLAY
30/08/2026 20:00:00 Chelsea - Brighton FPT PLAY
30/08/2026 20:00:00 Leeds - Brentford FPT PLAY
30/08/2026 20:00:00 Sunderland - Fulham FPT PLAY
30/08/2026 22:30:00 Manchester United - Ipswich FPT PLAY
01/09/2026 02:00:00 Aston Villa - Arsenal FPT PLAY