Bảng xếp hạng vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/27
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Manchester City 2 2 0 0 4 6
2 Hull City 2 2 0 0 3 6
3 Chelsea 2 2 0 0 2 6
4 Brentford 2 1 1 0 3 4
5 Newcastle 2 1 1 0 2 4
6 Everton 2 1 1 0 2 4
7 Leeds 2 1 1 0 1 4
8 Brighton 2 1 0 1 3 3
9 Arsenal 1 1 0 0 3 3
10 Ipswich 1 1 0 0 1 3
11 Sunderland 2 1 0 1 0 3
12 Liverpool 2 0 2 0 0 2
13 Bournemouth 2 0 1 1 -1 1
14 Nottingham Forest 2 0 1 1 -1 1
15 Fulham 2 0 0 2 -2 0
16 Manchester United 1 0 0 1 -2 0
17 Aston Villa 1 0 0 1 -4 0
18 Coventry 2 0 0 2 -4 0
19 Crystal Palace 2 0 0 2 -5 0
20 Tottenham 2 0 0 2 -5 0

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