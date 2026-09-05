Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Premier League mùa giải 2026/27, đầy đủ, nhanh và chính xác nhất.
|Bảng xếp hạng vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/27
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Manchester City
|2
|2
|0
|0
|4
|6
|2
|Hull City
|2
|2
|0
|0
|3
|6
|3
|Chelsea
|2
|2
|0
|0
|2
|6
|4
|Brentford
|2
|1
|1
|0
|3
|4
|5
|Newcastle
|2
|1
|1
|0
|2
|4
|6
|Everton
|2
|1
|1
|0
|2
|4
|7
|Leeds
|2
|1
|1
|0
|1
|4
|8
|Brighton
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|9
|Arsenal
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|10
|Ipswich
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|11
|Sunderland
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|12
|Liverpool
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|13
|Bournemouth
|2
|0
|1
|1
|-1
|1
|14
|Nottingham Forest
|2
|0
|1
|1
|-1
|1
|15
|Fulham
|2
|0
|0
|2
|-2
|0
|16
|Manchester United
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|17
|Aston Villa
|1
|0
|0
|1
|-4
|0
|18
|Coventry
|2
|0
|0
|2
|-4
|0
|19
|Crystal Palace
|2
|0
|0
|2
|-5
|0
|20
|Tottenham
|2
|0
|0
|2
|-5
|0
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