Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/27
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
05/09/2026 02:00:00 Ipswich - Liverpool
05/09/2026 18:30:00 Newcastle - Bournemouth
05/09/2026 21:00:00 Nottingham Forest - Tottenham
05/09/2026 21:00:00 Manchester City - Coventry
05/09/2026 21:00:00 Fulham - Crystal Palace
05/09/2026 21:00:00 Brentford - Sunderland
05/09/2026 21:00:00 Brighton - Leeds
05/09/2026 23:30:00 Hull City - Aston Villa
06/09/2026 20:00:00 Everton - Manchester United
06/09/2026 22:30:00 Arsenal - Chelsea