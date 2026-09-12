Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Premier League mùa giải 2026/27, đầy đủ, nhanh và chính xác nhất.
|Bảng xếp hạng vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/27
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Manchester City
|3
|3
|0
|0
|5
|9
|2
|Arsenal
|3
|3
|0
|0
|5
|9
|3
|Hull City
|3
|2
|1
|0
|3
|7
|4
|Chelsea
|3
|2
|0
|1
|1
|6
|5
|Brentford
|3
|1
|2
|0
|3
|5
|6
|Liverpool
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|7
|Newcastle
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|8
|Everton
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|9
|Leeds
|3
|1
|2
|0
|1
|5
|10
|Brighton
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|11
|Manchester United
|3
|1
|1
|1
|1
|4
|12
|Sunderland
|3
|1
|1
|1
|0
|4
|13
|Crystal Palace
|3
|1
|0
|2
|-4
|3
|14
|Ipswich
|3
|1
|0
|2
|-4
|3
|15
|Bournemouth
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|16
|Nottingham Forest
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|17
|Aston Villa
|3
|0
|1
|2
|-5
|1
|18
|Tottenham
|3
|0
|1
|2
|-5
|1
|19
|Fulham
|3
|0
|0
|3
|-3
|0
|20
|Coventry
|3
|0
|0
|3
|-5
|0
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