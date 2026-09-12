Bảng xếp hạng vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/27
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Manchester City 3 3 0 0 5 9
2 Arsenal 3 3 0 0 5 9
3 Hull City 3 2 1 0 3 7
4 Chelsea 3 2 0 1 1 6
5 Brentford 3 1 2 0 3 5
6 Liverpool 3 1 2 0 2 5
7 Newcastle 3 1 2 0 2 5
8 Everton 3 1 2 0 2 5
9 Leeds 3 1 2 0 1 5
10 Brighton 3 1 1 1 3 4
11 Manchester United 3 1 1 1 1 4
12 Sunderland 3 1 1 1 0 4
13 Crystal Palace 3 1 0 2 -4 3
14 Ipswich 3 1 0 2 -4 3
15 Bournemouth 3 0 2 1 -1 2
16 Nottingham Forest 3 0 2 1 -1 2
17 Aston Villa 3 0 1 2 -5 1
18 Tottenham 3 0 1 2 -5 1
19 Fulham 3 0 0 3 -3 0
20 Coventry 3 0 0 3 -5 0

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