Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/27
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
12/09/2026 21:00:00 Liverpool - Fulham
12/09/2026 21:00:00 Crystal Palace - Ipswich
12/09/2026 21:00:00 Aston Villa - Nottingham Forest
12/09/2026 21:00:00 Bournemouth - Brentford
12/09/2026 21:00:00 Chelsea - Hull City
12/09/2026 23:30:00 Tottenham - Everton
13/09/2026 02:00:00 Sunderland - Arsenal
13/09/2026 20:00:00 Coventry - Brighton
13/09/2026 22:30:00 Manchester United - Manchester City
15/09/2026 02:00:00 Leeds - Newcastle