Lịch thi đấu vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/27
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
19/09/2026 02:00:00 Brentford - Chelsea
19/09/2026 18:30:00 Tottenham - Aston Villa
19/09/2026 21:00:00 Newcastle - Hull City
19/09/2026 21:00:00 Brighton - Arsenal
19/09/2026 21:00:00 Everton - Ipswich
19/09/2026 23:30:00 Nottingham Forest - Coventry
20/09/2026 20:00:00 Bournemouth - Liverpool
20/09/2026 20:00:00 Leeds - Crystal Palace
20/09/2026 20:00:00 Manchester City - Sunderland
20/09/2026 22:30:00 Fulham - Manchester United