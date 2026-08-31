Video U20 Triều Tiên mở tỷ số

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U20 Việt Nam có khởi đầu đầy nỗ lực trước U20 Triều Tiên trên sân Việt Trì nhưng không thể duy trì thế trận sau giờ nghỉ. Trong hiệp một, hai đội thi đấu giằng co, chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân và tạo ra không nhiều cơ hội nguy hiểm.

U20 Việt Nam (áo đỏ) thua Triều Tiên quá mạnh - Ảnh: Đoàn Ca

U20 Việt Nam có một số pha lên bóng đáng chú ý bên cánh trái, trong đó Lê Phát từng có cơ hội đánh đầu ở phút 34 nhưng không thể tận dụng.

Sang hiệp hai, cục diện thay đổi hoàn toàn khi U20 Triều Tiên liên tiếp khai thác sai lầm của hàng thủ Việt Nam. Phút 46, Kim Yu Jin mở tỷ số, trước khi Ri Hyok Gwang ghi bàn nâng cách biệt lên 2-0 chỉ 4 phút sau. Đến phút 58, Kim Yu Jin hoàn tất cú đúp, giúp đội khách dẫn 3-0.

Những phút còn lại, U20 Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên phá hàng phòng ngự chắc chắn của Triều Tiên. Chung cuộc, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi thất bại 0-3 và sẽ gặp U20 Palestine ở lượt trận tiếp theo.

Ghi bàn:

U20 Triều Tiên: Kim Ju Yin (46', 58'), Ri Hyok Gwang (50')

Đội hình thi đấu

U20 Việt Nam: Hoa Xuân Tín, Nguyễn Quốc Khánh, Đinh Quang Kiệt, Lê Huy Việt Anh, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Văn Khánh, Trần Gia Hưng, Hoàng Trọng Duy Khang, Trần Gia Bảo, Nguyễn Lê Phát, Hoàng Công Hậu.

U20 Triều Tiên: Kim Jong Hun, Ri Kyong Bong, Choe Chung Hyok, An Jin Sok, Pak Kwang Song, Kim Yu Jin, Ri Kang Rim, Kim Se Ung, Ri Hyok Gwang, Kim Hyon Jun, Pak Ryong U