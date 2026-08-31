Video U20 Triều Tiên mở tỷ số
Xem trọn vẹn bảng C - vòng loại U20 châu Á 2027 trên TV360 tại https://tv360.vn
U20 Việt Nam có khởi đầu đầy nỗ lực trước U20 Triều Tiên trên sân Việt Trì nhưng không thể duy trì thế trận sau giờ nghỉ. Trong hiệp một, hai đội thi đấu giằng co, chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân và tạo ra không nhiều cơ hội nguy hiểm.
U20 Việt Nam có một số pha lên bóng đáng chú ý bên cánh trái, trong đó Lê Phát từng có cơ hội đánh đầu ở phút 34 nhưng không thể tận dụng.
Sang hiệp hai, cục diện thay đổi hoàn toàn khi U20 Triều Tiên liên tiếp khai thác sai lầm của hàng thủ Việt Nam. Phút 46, Kim Yu Jin mở tỷ số, trước khi Ri Hyok Gwang ghi bàn nâng cách biệt lên 2-0 chỉ 4 phút sau. Đến phút 58, Kim Yu Jin hoàn tất cú đúp, giúp đội khách dẫn 3-0.
Những phút còn lại, U20 Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên phá hàng phòng ngự chắc chắn của Triều Tiên. Chung cuộc, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi thất bại 0-3 và sẽ gặp U20 Palestine ở lượt trận tiếp theo.
Ghi bàn:
U20 Triều Tiên: Kim Ju Yin (46', 58'), Ri Hyok Gwang (50')
Đội hình thi đấu
U20 Việt Nam: Hoa Xuân Tín, Nguyễn Quốc Khánh, Đinh Quang Kiệt, Lê Huy Việt Anh, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Văn Khánh, Trần Gia Hưng, Hoàng Trọng Duy Khang, Trần Gia Bảo, Nguyễn Lê Phát, Hoàng Công Hậu.
U20 Triều Tiên: Kim Jong Hun, Ri Kyong Bong, Choe Chung Hyok, An Jin Sok, Pak Kwang Song, Kim Yu Jin, Ri Kang Rim, Kim Se Ung, Ri Hyok Gwang, Kim Hyon Jun, Pak Ryong U
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại 0-3 của U20 Việt Nam trước U20 Triều Tiên ở trận ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á 2027.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
87'
Thủ môn Hoa Xuân Tín cản phá cú sút về góc gần của Kim Yu Jin bên phía U20 Triều Tiên.
80'
Vẫn đang là thế trận hoàn toàn bế tắc của U20 Việt Nam trước hàng thủ U20 Triều Tiên chơi chắc chắn.
72'
U20 Triều Tiên với nòng cốt là lứa U17 từng vào đến vòng từ kết World Cup 2025 tiếp tục gây ra vô vàng khó khăn cho U20 Việt Nam trong việc tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.
67'
U20 Triều Tiên đang tổ chức phòng ngự kín kẽ, không cho U20 Việt Nam có cơ hội tiếp cận với khung thành của thủ môn Kim Jong Hun.
63'
Bị dẫn với cách biệt 3 bàn, U20 Việt Nam không hề buôn xuôi, tiếp tục chơi nỗ lực trước sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV nhà trên các khán đài sân Việt Trì tối 31/8.
58'
U20 Việt Nam dính bàn thua thứ ba
Mải mê tấn công, U20 Việt Nam phải nhận bàn thua thứ ba. Kim Ju Yin là người dứt điểm đánh bại thủ môn Xuân Tín lần thứ ba.
50'
U20 Triều Tiên nâng tỷ số lên 2-0
Thủ môn Xuân Tín chỉ có thể cản phá cú sút chéo góc đầu tiên của đối thủ, anh không thể cản phá cú đá bồi cận thành của đội trưởng Ri Hyok Gwang.
46'
U20 Triều Tiên bất ngờ có bàn mở tỷ số
Xuất phát từ pha lên bóng nhanh của U20 Triều Tiên, Kim Ju Yin băng lên tốc độ rồi sút tung lưới U20 Việt Nam trong pha đối mặt với thủ môn Xuân Tín.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
43'
U20 Triều Tiên nhỉnh hơn đội chủ nhà về thể hình lẫn thể lực, đang gây ra khá nhiều khó khăn cho U20 Việt Nam.
38'
Pha bóng hú vía đối với đội chủ nhà, Quang Kiệt chuyền về hơi non trong khi thủ môn Xuân Tín lao ra phá lên trước sự áp sát của Ri Kang Rim.
34'
Lê Phát bở lỡ cơ hội ngon ăn
Cầu thủ U20 Triều Tiên chuyền bóng về bất cẩn, U20 Việt Nam được hưởng quả phạt góc. Từ tình huống cố định này, đòng đội đánh đầu chiến thuật đáng tiếc là Lê Phát đánh đầu nối quá thiếu chính xác trước khung thành rộng mở.
31'
Vẫn đang là một thế trận giằng co, chặt chẽ nên không có nhiều cơ hội được cầu thủ đôi bên tạo ra về phía khung thành của nhau.
25'
Thêm một tình huống lên bóng đáng chú ý của U20 Việt Nam bên cánh phải, tiếc rằng một cầu thủ áo đỏ đã rơi vào thế việt vị.
18'
U20 Việt Nam dần quân bình thế trận và có những pha đáp trả dù sức ép lên phần sân U20 Triều Tiên là chưa đáng kể.
21'
Thủ môn Hoa Xuân Tín có hai pha cản phá xuất sắc nhưng những cú sút của Kim Hyon Jun và đồng đội.
11'
Đội chủ nhà U20 Việt Nam vẫn đang chơi với thế trận biết mình biết người.
7'
U20 Triều Tiên sớm triển khai lối chơi tấn công, họ chơi pressing ngay bên phần sân của U20 Việt Nam. Tình huống dứt điểm đầu tiên thuộc về đội bóng khu vực Đông Á, với pha ra chân của An Jin Sok.
19h00
Trọng tài chính người Bahrain Ismaeel Habib Ali Ismaeel thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h51
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h30
18h25
Cầu thủ hai đội ra sân khởi động trước trận đấu.
18h00
Ở trận đấu đầu tiên của bảng C, U20 Iran đánh bại U20 Palestine với tỷ số 2-1, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng.
17h45
U20 Việt Nam sẽ có trận ra quân tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi đối đầu U20 Triều Tiên vào lúc 19h ngày 31/8. Đây được xem là thử thách lớn đầu tiên dành cho thầy trò HLV trưởng trong mục tiêu giành vé vào vòng chung kết.
Tại bảng C, U20 Việt Nam phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh gồm U20 Iran, U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Trong đó, Triều Tiên sở hữu nền tảng thể lực tốt, lối chơi chặt chẽ và khả năng tranh chấp mạnh mẽ, hứa hẹn gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.
Dù vậy, U20 Việt Nam có lợi thế thi đấu trên sân Việt Trì cùng sự cổ vũ của người hâm mộ. Lứa cầu thủ trẻ hiện tại đã có nhiều kinh nghiệm qua các giải đấu khu vực và đang hướng tới một màn trình diễn tự tin trong ngày ra quân.
Một chiến thắng trước U20 Triều Tiên sẽ tạo đà thuận lợi cho U20 Việt Nam trước hai trận đấu quan trọng gặp Palestine và Iran. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ khẳng định năng lực trên hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027.