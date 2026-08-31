Tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Iran được đánh giá là đối thủ mạnh nhất và là ứng viên hàng đầu cho vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, trong trận ra quân gặp U20 Palestine trên sân Việt Trì, đội bóng Tây Á lại không có màn trình diễn dễ dàng như kỳ vọng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U20 Iran nhanh chóng kiểm soát thế trận, liên tục đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép lớn. Trong hiệp một, đại diện Tây Á có tới 3-4 cơ hội nguy hiểm nhưng các pha dứt điểm cuối cùng lại thiếu chính xác, khiến họ chưa thể tìm được bàn mở tỷ số.

U20 Iran thắng nhọc trận ra quân - Ảnh: VARZESH

Sang hiệp hai, sức ép của U20 Iran cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút 51, Mehdi Cheshmberah tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào lưới U20 Palestine sau tình huống đội bạn để mất bóng trong quá trình triển khai.

Đến phút 71, U20 Iran tiếp tục nhân đôi cách biệt với pha phối hợp tấn công bài bản, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành 3 điểm.

Cuối trận cầu thủ U20 Iran bất ngờ mắc sai lầm ở phút 90. Một đường chuyền bất cẩn của hàng thủ tạo cơ hội để tiền đạo Palestine cướp bóng và ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Chung cuộc, U20 Iran giành chiến thắng 2-1 trước U20 Palestine và có 3 điểm đầu tiên. Dù vậy, việc không thể thắng đậm đối thủ được đánh giá yếu hơn khiến đội bóng Tây Á chưa tạo ra ưu thế lớn.

Kết quả này mang đến tín hiệu tích cực cho U20 Việt Nam, bởi cuộc đua ngôi đầu bảng C vẫn còn rất rộng mở. Nếu tận dụng tốt các trận đấu trực tiếp, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp.