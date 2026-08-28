“Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị tích cực và sẵn sàng cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo", Văn Quyết nói trong lễ xuất quân của Hà Nội FC. "Chúng tôi có một giai đoạn chuẩn bị tốt. Việc đội tuyển Việt Nam vừa vô địch ASEAN Cup cũng tạo thêm sự tự tin cho Hà Nội FC hướng tới một mùa giải 2026-2027 thành công.

Tôi mong đội bóng giữ sự đoàn kết, thi đấu tích cực và phát huy niềm tự hào của người Hà Nội trong từng trận đấu. V-League 2026/27 chưa lăn bóng nên thật khó để nói về cuộc đua vô địch. Nhưng bất kể thế nào thì Hà Nội FC cũng không được đứng ngoài cuộc".

Văn Quyết tin vào khả năng cạnh tranh, đua vô địch của Hà Nội FC

Trong khi đó, HLV Harry Kewell cho biết, Hà Nội FC háo hức và sẵn sàng cho mùa bóng mới. Cựu tiền đạo của Liverpool cũng khẳng định, đội bóng Thủ đô đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch ở V-League lẫn Cup Quốc gia.

Trước mùa bóng mới, Hà Nội chính thức công bố hợp tác với thương hiệu Adidas. Nhờ vậy, Hà Nội FC là CLB bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam trở thành đối tác chính thức một thương hiệu thể thao toàn cầu. Bộ sưu tập trang phục thi đấu mùa giải 2026/27 của CLB từng 6 lần vô địch V-League được ra với chủ đề “Huyền thoại khoác chương mới".

Hà Nội FC là CLB Việt Nam đầu tiên làm đối tác chính thức của một thương hiệu toàn cầu

Trong đó, Hà Nội FC vẫn sử dụng tông màu tím đặc trưng làm trang phục sân nhà; áo sân khách mang tông vàng và mẫu áo thứ ba có màu trắng. Các thiết kế được xây dựng xoay quanh hành trình 20 năm của Hà Nội FC, kết hợp những dấu ấn quá khứ và định hướng phát triển trong giai đoạn kế tiếp.

Hà Nội FC là CLB giàu thành tích bậc nhất Việt Nam, với 6 chức vô địch V-League, 3 Cup Quốc gia và 5 Siêu cúp quốc gia. Trận mở màn mùa bóng mới, đội bóng Thủ đô làm khách tại sân Gò Đậu của CATPHCM.