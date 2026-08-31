Vòng loại U20 châu Á 2027

Link xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn/tv/tv360-10?ch=9957&ev=97663&es=1&col=banner§=BANNER&page=home

U20 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2027 bằng cuộc đối đầu với U20 Triều Tiên vào lúc 19h ngày 31/8. Trận đấu trên sân Việt Trì được xem là màn kiểm tra quan trọng với tham vọng giành vé đi tiếp của đội chủ nhà.

Nằm ở bảng C cùng U20 Iran, U20 Triều Tiên và U20 Palestine, U20 Việt Nam phải đối mặt với bảng đấu không hề dễ dàng. Trong đó, U20 Triều Tiên được đánh giá là đối thủ giàu sức mạnh nhờ lối chơi giàu thể lực, kỷ luật và khả năng phòng ngự chắc chắn.

Trước thử thách lớn trong ngày ra quân, U20 Việt Nam đặt mục tiêu giành kết quả tích cực để tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng hoặc một trong những suất nhì bảng xuất sắc nhất.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lợi thế sân nhà, các học trò của HLV trưởng được kỳ vọng sẽ phát huy khả năng kiểm soát bóng, sự linh hoạt trong tấn công và tinh thần thi đấu quyết tâm.

Sau trận gặp Triều Tiên, U20 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U20 Palestine và ứng viên hàng đầu U20 Iran. Vì vậy, một màn trình diễn ấn tượng ở trận mở màn sẽ là bước đệm quan trọng cho mục tiêu góp mặt tại vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Đội hình dự kiến U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên

U20 Việt Nam: Xuân Tín, Quang Kiệt, Quốc Khánh, Duy Đăng, Tấn Dũng, Gia Hưng, Lê Phát, Văn Khánh, Duy Khang, Gia Bảo, Công Hậu.

U20 Triều Tiên: Kil-ryong Hong, Ri Song Hung, Sung-hak Myong, Kim Jin Won, Han-jae Yong, Kim Ryong, Kim Hyon Jun, Su-hun Jong, Kim Se Jin, Kim Jin Song, Jong-dok Ri.