Chiều 6/8, VPF tổ chức lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia mùa giải 2026/27. Theo kết quả bốc thăm, tâm điểm chú ý của vòng 1 là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Cúp quốc gia CA TP.HCM và Hà Nội FC. Mùa trước, hai đội cũng gặp nhau tại sân Thống Nhất trận mở màn, và đội giành chiến thắng là CA TP.HCM (2-1).

Cũng ở vòng 1, tân binh Đồng Nai tiếp đón Thể Công Viettel trên sân nhà, trong khi Bắc Ninh làm khách trên sân của SLNA. ĐKVĐ CAHN có trận ra quân trên sân Hàng Đẫy gặp Hà Tĩnh.

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2026/27.

Ở mùa giải tới, mỗi CLB V-League được đăng ký tối đa 4 ngoại binh và được sử dụng cả 4 cầu thủ trên sân cùng thời điểm, tăng thêm 1 suất so với mùa trước. Đối với những đội bóng tham dự các giải cấp CLB của AFF và AFC, số lượng ngoại binh được đăng ký tăng lên tối đa 7 cầu thủ.

Cũng tại lễ bốc thăm, lịch thi đấu vòng 1 giải hạng Nhất và vòng sơ loại Cúp Quốc gia được xác định. Giải hạng Nhất vẫn duy trì quy định mỗi đội được đăng ký tối đa 1 cầu thủ nước ngoài. Một điểm đáng chú ý là sự góp mặt của Hưng Yên FC, đổi tên từ CLB Trẻ PVF-CAND tại giải hạng Nhất 2026/27.

Lịch thi đấu vòng 1 giải hạng Nhất 2026/27.

Lịch thi đấu vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2026/27.

Theo kế hoạch, mùa giải 2026/27 khởi tranh bằng trận Siêu cúp Quốc gia vào ngày 30/8/2026. V-League diễn ra từ ngày 4/9/2026 đến 22/5/2027, trong khi giải hạng Nhất khởi tranh từ ngày 11/9/2026. Cúp Quốc gia khởi tranh vào ngày 18/9.

V-League có tổng giá trị tiền thưởng là 9,5 tỷ đồng, trong đó đội vô địch nhận 5 tỷ đồng, Á quân nhận 3 tỷ đồng và đội xếp thứ ba nhận 1,5 tỷ đồng.

Cũng tại sự kiện, VPF chính thức công bố Bộ nhận diện thương hiệu mới của công ty và hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia, đi kèm slogan “World Game, Our Festival – Sân chơi quốc tế, lễ hội Quốc gia”. Đây không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh thương hiệu mà còn là dấu mốc quan trọng, thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn phát triển của VPF trong giai đoạn mới.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của công ty và hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia.

Ảnh: VPF