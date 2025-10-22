Chung sức mở đường, hoàn thiện hạ tầng nông thôn

Trong những năm gần đây, các cấp Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, trọng tâm là vận động hội viên hiến đất, góp công, chung tay mở đường, xây dựng hạ tầng nông thôn.

Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi”, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, đóng góp vật liệu, ngày công để mở rộng, bê tông hóa các tuyến giao thông nội bản. Hàng trăm tuyến đường liên thôn, ngõ bản được mở mới, giúp người dân đi lại, sản xuất, giao thương thuận tiện hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các vùng nông thôn, miền núi.

Theo thống kê, toàn tỉnh Điện biên có hơn 68.000 lượt hội viên, nông dân tham gia đóng góp công sức, hiến hàng chục nghìn mét vuông đất và hàng trăm nghìn ngày công lao động để làm mới, sửa chữa đường giao thông, kênh mương nội đồng.

Phong trào hiến đất mở đường trở thành động lực mạnh mẽ, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Tại xã Mường Phăng, hơn 80 hộ dân hiến gần 2.000m² đất, góp hàng trăm ngày công để hoàn thành tuyến đường nội bản dài 1,5km.

Ở xã Thanh An, hàng chục hộ dân đồng lòng tháo dỡ hàng rào, tường bao, góp phần mở rộng các tuyến đường chính, giúp xe cơ giới có thể di chuyển thuận tiện quanh năm.

Phong trào hiến đất mở đường đang thực sự lan tỏa sâu rộng, trở thành hành động cụ thể, thiết thực của người nông dân Điện Biên trong xây dựng nông thôn mới, gắn với tinh thần tự nguyện và ý thức trách nhiệm cộng đồng.

Đẩy mạnh truyền thông về nông thôn mới

Xác định truyền thông là yếu tố quyết định thay đổi nhận thức và huy động sức dân, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt: tổ chức hội nghị, sinh hoạt chi hội chuyên đề, phát thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động và qua mạng xã hội. Cán bộ Hội đến từng thôn bản, gặp gỡ, giải thích, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Những mô hình tiêu biểu được nêu gương, nhân rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Từ đó, người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa lâu dài của việc hiến đất mở đường phục vụ đời sống trước mắt và còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ nông thôn trong tương lai.

Bên cạnh tuyên truyền hiến đất, các cấp Hội còn phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể địa phương phát động phong trào chỉnh trang nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường.

Nhiều mô hình “Đường hoa nông dân”, “Tuyến đường tự quản” được hình thành, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp cho nông thôn.

Toàn tỉnh hiện có hơn 200 tuyến đường hoa và hàng trăm tuyến đường tự quản do nông dân đảm nhiệm. Những hoạt động này giúp củng cố tinh thần gắn kết cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Trần Quý Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên, phong trào hiến đất mở đường đã trở thành điểm nhấn trong phong trào thi đua yêu nước của nông dân, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng.

Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, vận động hội viên phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Song song với đó, Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn bền vững, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Từ hiệu quả thực tiễn, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đang xây dựng kế hoạch nhân rộng phong trào đến tất cả các xã, phường, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu hướng đến là hình thành mạng lưới nông thôn hiện đại, văn minh, có kết cấu hạ tầng đồng bộ và đời sống người dân ngày càng nâng cao.