Trận bán kết tâm điểm giữa ĐT Senegal và ĐT Ai Cập diễn ra căng thẳng và chỉ được định đoạt bởi khoảnh khắc lóe sáng.

Senegal nhập cuộc đầy tự tin, kiểm soát hơn 60% thời lượng bóng với hàng loạt pha dứt điểm từ Sadio Mané và Nicolas Jackson.

Mane che mờ Salah trong trận bán kết - Ảnh: AFCON 2025

Ở chiều ngược lại, Ai Cập gần như không tạo nổi cú sút đáng chú ý khi Mohamed Salah cùng Marmoush bị phong tỏa, dù thủ môn El Shenawy chơi xuất sắc.

Bước ngoặt đến ở phút 78, Mané tung cú sút xa chìm hiểm hóc ngoài vòng cấm, đánh bại El Shenawy, ấn định thắng lợi 1-0.

Kết quả này đưa Senegal vào chung kết và khiến Salah tiếp tục lỗi hẹn chức vô địch AFCON, trong khi Mane đứng trước cơ hội đăng quang lần nữa sau năm 2021.

Mane trở thành người hùng của Senegal - Ảnh: AFCON 2025

Ở bán kết còn lại, ĐT Maroc và ĐT Nigeria giằng co suốt 120 phút không bàn thắng. Trên chấm luân lưu, Noussair Mazraoui và các đồng đội bản lĩnh hơn, thắng 4-2 để ghi tên mình vào chung kết gặp Senegal lúc 2h ngày 19/1. Nigeria sẽ đá trận tranh hạng ba với Ai Cập lúc 23h ngày 17/1.

Ghi bàn: Mane 78'

Đội hình xuất phát:

Senegal: Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, Diarra, Gueye, Gueye, Ndiaye, Jackson, Mane

Ai Cập: El Shenawy, Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh, Attia, Abdelmaguid, Fathy, Ashour, Salah, Marmoush