Theo thông báo của VFF trong sáng 17/3, cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên nằm trong danh sách tập trung của tuyển Việt Nam, hướng tới 2 trận gặp Bangladesh (giao hữu) và Malaysia (vòng loại AFC Asian Cup 2027). Sự góp mặt của tiền vệ sinh năm 1994 mang đến phương án mới cho tuyến giữa dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Ngoài sự xuất hiện của Hoàng Hên, Xuân Son cũng có tên trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam lần này. Bộ đôi cầu thủ nhập tịch từng khoác áo Thép Xanh Nam Định tái hợp, được kỳ vọng tạo nên sức mạnh đáng gờm cho "Những chiến binh sao vàng".

"Tuyển Việt Nam vừa có "Son" vừa có "Hên". Đó chính là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, hai cái tên đáng chú ý vừa góp mặt trong đội hình sơ bộ của tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days lần này, được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh cho hàng công đội tuyển. Người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi khả năng “Son” và “Hên” góp mặt trong đội hình chính thức, sẵn sàng tỏa sáng trong các trận đấu sắp tới", VFF viết.

Đỗ Hoàng Hên đến từ Brazil, nhập quốc tịch Việt Nam vào tháng 10/2025. Trưởng thành trong môi trường đào tạo tại Tây Ban Nha, tiền vệ này sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng xử lý linh hoạt và phong cách chơi bóng giàu tính sáng tạo.

Theo kế hoạch, sau khi hội quân tại Hà Nội trong tuần này, thầy trò HLV Kim Sang Sik có trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3 (SVĐ Hàng Đẫy) trước khi quyết đấu Malaysia vào ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).

