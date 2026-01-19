Highlights Maroc 0-1 Senegal:

Chung kết AFCON 2025 giữa Senegal và Maroc không chỉ là trận tranh cúp, mà là chuỗi drama nối tiếp khiến cả châu Phi nín thở.

Trong ánh mắt đầy khó xử của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trên khán đài, trận đấu trượt dài vào hỗn loạn bởi quyết định VAR gây tranh cãi ở phút bù giờ.

Pape Gueye trở thành người hùng của Senegal - Ảnh: 433

Khi trọng tài Jean-Jacques Ndala chỉ tay vào chấm 11 m sau tình huống Brahim Diaz bị cho là kéo áo, sân Prince Moulay Abdellah lập tức bùng nổ.

CĐV Senegal tìm cách tràn xuống sân, HLV Pape Thiaw yêu cầu cầu thủ rời vào đường hầm, trong bối cảnh trước đó Senegal cũng bị từ chối bàn thắng của Idrissa Gana Gueye.

Suốt 17 phút hỗn loạn, cảnh sát chống bạo động phải can thiệp, cầu thủ hai đội nhiều lần suýt lao vào xô xát. Nhưng kịch bản bi kịch không đi đến tận cùng. Trên chấm 11 m, Brahim Diaz thực hiện cú Panenka khó tin và bị Edouard Mendy bắt gọn, khiến cả sân chết lặng.

Chỉ bốn phút sau trong hiệp phụ, Pape Gueye tung cú sút cháy lưới, ghi bàn duy nhất đưa Senegal vượt lên. Maroc dốc toàn lực trong 30 phút còn lại, nhưng cú đánh đầu của Nayef Aguerd chỉ đưa bóng tìm đến xà ngang.

Với những trụ cột như Sadio Mane, Mendy và Gueye, Senegal đăng quang AFCON lần thứ hai sau năm 2021.

Chung kết AFCON 2025 có thể thiếu bàn thắng, nhưng thừa tranh cãi, hỗn loạn và cảm xúc – một đêm mà người ta khó quên, dù đôi lúc quên mất mình đang xem… bóng đá.

Đội hình thi đấu

Senegal: E Mendy; A Mendy, Sarr, Niakhate, Diouf; Camara, Idrissa, Pape Gueye; Ndiaye, Mane, Jackson

Maroc: Bono; Mazraoui, Masina, Aguerd, Hakimi; Saibari, El Aynaoui, El Khannous; Ezzaizuoli, Brahim Diaz, El Kaabi