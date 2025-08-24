Dưới đây là một số tình huống được ghi nhận trong thời gian vừa qua:

Một xe vượt ẩu, 3 xe vạ lây

(Nguồn video: Phúc Văn)

Vụ tai nạn vừa xảy ra vào sáng 23/8 trên một tuyến đường tỉnh thuộc địa phận phường Sông Công (Thái Nguyên) và được camera hành trình ghi lại.

Theo đoạn video trên, tại đoạn đường cong nhưng chiếc MG5 vẫn cố vượt xe có gắn camera hành trình. Khi thấy có xe đối diện vượt ẩu, một chiếc xe con hiệu Chevrolet Spark đã giảm tốc độ, khiến xe khách phía sau đánh lái sang trái để tránh, vô tình đấu đầu với xe MG5. Vụ tai nạn khiến nhiều xe bị hư hỏng nặng, nhưng không thiệt hại về người.

Xe bán tải đi ngược chiều trên đường cao tốc, bị xe ben ép quay đầu

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống xảy ra vào ngày 19/8 trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đoạn gần lối ra Cẩm Khê (Phú Thọ) và được camera hành trình của ô tô con ghi lại.

Theo đó, một chiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger màu trắng đã đi ngược chiều ở làn sát dải phân cách trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Nhận thấy sự nguy hiểm của hành vi trên, tài xế xe ben đã kiên quyết không nhường đường mà dừng lại ép xe đi sai phải quay đầu.

Chặn đứng người phụ nữ lái ô tô đi ngược chiều trên đường dẫn vào cao tốc

(Nguồn video: Otofun)

Tình huống tương tự xảy ra mới đây ở lối dẫn vào đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và được camera hành trình của một xe lưu thông xuôi chiều ghi lại.

Video cho thấy chiếc xe con màu đỏ hiệu Hyundai Accent mang BKS của tỉnh Bắc Ninh đi ngược chiều khá nhanh.

Khi bị xe có camera hành trình chạy xuôi chiều chặn lại, nữ tài xế đã hạ cửa kính xuống ngó ra, có vẻ như muốn được nhường đường. Tuy nhiên, người lái xe có camera hành trình đã kiên quyết không nhường, buộc chiếc ô tô con màu đỏ phải lùi lại.

Mazda3 ép đầu xe khác để vượt lên

(Nguồn video: N. Tú)

Pha chen ngang khá vô duyên được camera hành trình của chính xe "nạn nhân" ghi lại vào hôm 21/8 tại đường Võ Nguyên Giáp (TPHCM).

Theo đó, khi các xe đang tuần tự đi qua giao lộ thì chiếc Mazda3 bất ngờ chuyển sang làn rẽ trái, tạt đầu và va chạm khá mạnh với xe có gắn camera hành trình. Đáng nói, tài xế chiếc Mazda3 vẫn thản nhiên tăng ga vượt lên như không có chuyện gì xảy ra.

Ô tô con bất ngờ lao sang làn ngược chiều, "hạ gục" xe tải

(Nguồn video: GTVM)

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 14/8 ở xã Kiến Đức, tỉnh Đắk Nông. Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, chiếc ô tô con đã đi chệch sang phần đường đối diện, dẫn tới va chạm nghiêm trọng với xe tải.

Thời điểm này, có một xe cảnh sát giao thông chạy phía sau ô tô, nên lực lượng chức năng đã dừng xe xử lý vụ việc. Nguyên nhân ban đầu có thể do tài xế xe 7 chỗ mất tập trung hoặc ngủ gật sau tay lái, dẫn đến pha chệch làn và va chạm nói trên.

(Tổng hợp)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!