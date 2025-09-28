Dưới đây là một số tình huống đáng chú ý được ghi nhận trong thời gian vừa qua:

Nữ lái xe máy luồn lách trên đường, tự đẩy mình vào nguy hiểm

(Nguồn video: Hồng Anh)

Tình huống thót tim diễn ra vào sáng ngày 26/9 trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội). Một phụ nữ điều khiển xe máy Honda Lead đi ở làn đường dành cho xe buýt BRT đã chuyển hướng, tạt đầu và va chạm nhẹ với ô tô có gắn camera hành trình, loạng choạng tay lái đúng lúc xe buýt đi tới khá nguy hiểm.

May mắn đã không có thêm va chạm nào xảy ra. Đáng nói, nữ "ninja Lead" nói trên điều khiển xe máy nhưng vẫn vắt áo mưa trên tay lái, thay vì cất vào cốp xe. Điều này phần nào khiến thao tác điều khiển xe không còn chính xác.

Hai "ninja" va nhau, suýt ngã vào đầu ô tô

(Nguồn video: Thế Hoàn)

Tình huống diễn ra vào ngày 12/9 trên một tuyến đường ở phường Thanh Liệt, Hà Nội. Theo camera hành trình của ô tô đi cùng chiều, người phụ nữ mặc áo chống nắng kín mít đã điều khiển xe máy bất ngờ di chuyển từ giữa đường vào sát lề một cách khá vội vàng, không quan sát phía sau và xung quanh.

Đúng lúc này một xe máy khác cũng do một phụ nữ điều khiển đang từ trong lề đi ra, hai chiếc xe va chạm với nhau khiến nữ "ninja" ngã xuống đường, đúng lúc ô tô có camera hành trình đi tới. May mắn tài xế ô tô đã kịp phanh gấp để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Phóng như bay, xe máy tự "xoè" ngay trước đầu ô tô

(Nguồn video: Khánh Nguyễn)

Tình huống tự ngã của xe máy xảy ra vào tối 26/9, trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) và được camera hành trình của ô tô con ghi lại. Theo đoạn video, chiếc xe máy do một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển đi vào làn đường dành cho ô tô trên cầu.

Đang đi, chiếc xe máy loạng choạng rồi "đổ vật" ra đường toé lửa, nam tài xế ngã sõng soài ngay trước mũi ô tô. May mắn tài xế đã kịp đánh lái để vòng tránh.

Lao như "ngáo đá" giữa trời mưa, xe Fortuner đâm vào người đi xe máy rồi lật ngửa

(Nguồn video: ThaiBinhNews)

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 25/9 trên đường tỉnh 456, đoạn qua thôn Vô Hối Đông, xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ). Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô cùng chiều ghi lại, xe Toyota Fortuner di chuyển rất nhanh và lấn sang làn đường ngược chiều để vượt.

Khi thấy có xe đối diện, tài xế vội đánh lái sang phải, tuy nhiên, sự kết hợp của đường trơn và tốc độ cao đã khiến chiếc SUV trở nên mất kiểm soát, đâm vào một phụ nữ đi xe máy, lộn vài vòng rồi lật ngửa giữa đường. Đáng tiếc, người đi xe máy đã thiệt mạng.

Xe khách chèn ép, tạt đầu xe tải ở đường trên cao

(Nguồn video: Cục CSGT)

Vụ va chạm xảy ra vào tối 26/9, trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch - cầu Thăng Long (thuộc phường Đông Ngạc, Hà Nội). Theo đoạn video, chiếc xe khách biển số 11H-007.xx cố tình chèn ép, chuyển làn gây nguy hiểm, va chạm với xe tải khiến chiếc xe này mất lái và toé lửa khi đâm vào dải phân cách bê tông giữa đường.

Sự việc khiến chính chiếc xe khách cũng bị hư hỏng khi va chạm với đầu xe tải. Ngay sau khi tình huống được chia sẻ trên MXH, Cục CSGT đã xác minh và giao cho lực lượng chức năng thuộc Công an TP Hà Nội giải quyết theo quy định.

(Tổng hợp)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!