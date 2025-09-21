Dưới đây là một số tình huống đáng chú ý được ghi nhận trong thời gian qua:

Bất cẩn khi nhập làn, ô tô con bị xe tải đâm toác đầu

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống va chạm xảy ra vào sáng ngày 16/9 tại một tuyến đường liên xã ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo đoạn video từ camera an ninh, xe con hiệu Mazda2 màu đỏ đi từ đường nhánh rẽ trái ra đường chính đã khá bất cẩn và tông vào sườn của một chiếc xe tải đi thẳng. Hậu quả, toàn bộ cản trước và cụm đèn bên phụ của xe con bị hư hỏng nặng.

Xe ben vô tư chạy ngược chiều "né” vòng xoay

(Nguồn video: Quang Hưng)

Sự việc được camera hành trình của một ô tô con ghi lại vào trưa ngày 16/9, tại vòng xoay Đài tưởng niệm liệt sỹ Vũng Tàu, thuộc phường Vũng Tàu, TPHCM.

Theo đó, thay vì đi đúng chiều vòng xuyến, tài xế chiếc ô tô ben cỡ lớn đã ngang nhiên đi ngược chiều đường khiến nhiều phương tiện khác phải vòng tránh.

Toyota Land Cruiser "ú oà" khi qua ngã tư

(Nguồn video: Nguyễn Công Việt)

Tình huống xảy ra mới đây tại ngã tư giao giữa đường Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng với đường Khuất Duy Tiến và được camera hành trình của xe bán tải ghi lại.

Sau khi đèn tín hiệu chuyển sang xanh, chiếc xe có camera hành trình đã tăng tốc để vượt qua xe tải thì một chiếc Toyota Land Cruiser như "từ dưới đất chui lên" bất ngờ xuất hiện ở phía bên trái rồi tạt đầu 2 chiếc xe để rẽ phải. Đáng nói, đây là làn đường dành cho các phương tiện đi thẳng mà may mắn là tài xế đi xe có gắn camera hành trình đã kịp phanh lại tránh va chạm.

Sang đường thiếu quan sát, người phụ nữ đi xe máy may mắn thoát nạn

(Nguồn video: Vũ Trường/OFFB)

Tình huống nguy hiểm xảy ra vào sáng ngày 15/9, trên một tuyến đường ở tỉnh Phú Thọ. Thời điểm này, một người phụ nữ dừng xe ven đường. Chỉ 2 giây sau đó, người này ngay lập tức sang đường ngay sau khi chiếc ô tô màu đỏ đi cùng chiều vượt qua. Do không quan sát và bị khuất tầm nhìn, chiếc xe máy đã va chạm với ô tô đi ngược chiều.

Rất may, do cả hai phương tiện di chuyển với tốc độ thấp và người lái ô tô phản ứng nhanh, đánh lái vào trong nên người phụ nữ may mắn thoát nạn.

Nam sinh đi xe đạp ngã nhào trước đầu ô tô

(Nguồn video: Tiến Dũng)

Tình huống được cho là diễn ra vào chiều tối ngày 18/9 trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) và được camera hành trình của ô tô con ghi lại.

Bất chấp đường đông phương tiện, nam sinh vẫn buông cả hai tay khi đi xe đạp, để rồi sau đó loạng choạng ngã nhào trước mũi ô tô có gắn camera hành trình, may mắn tài xế xe ô tô đã kịp phanh lại.

