Một vụ tai nạn dẫn đến lật xe xảy ra mới đây đã được chính camera hành trình trên xe tuần tra của cảnh sát quận Douglas (bang Colorado, Mỹ) ghi lại.

Xem video:

Sự cố xảy ra tại giao lộ giữa đại lộ Lincoln và đường First ở quận Douglas. Theo đoạn video, chiếc xe bán tải màu trắng đang rẽ trái thì bất ngờ bị chiếc SUV màu đen đi thẳng tông trúng sườn.

Cú va chạm mạnh khiến xe bán tải lật xoay 360 độ và "hạ cánh" ở lề đường, còn chiếc SUV cũng bị hư hỏng nặng ở phần đầu xe. Dù vụ tai nạn được đánh giá là khá nghiêm trọng, nhưng may mắn không có ai bị thương nặng.

Văn phòng cảnh sát trưởng quận Douglas cho biết, vụ việc là lời nhắc nhở về sự cần thiết phải quan sát kỹ lưỡng trước khi rẽ tại các giao lộ đông đúc. Lãnh đạo quận cũng biểu dương phản ứng kịp thời và tinh thần trách nhiệm của các cảnh sát có mặt tại hiện trường.

(Theo Newsflare)

