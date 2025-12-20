Theo phản ánh của công dân, gia đình có thửa đất diện tích 544m2 đã được cấp giấy chứng nhận ngày 21/11/2000 với mục đích sử dụng là đất ở. Đến nay, gia đình muốn làm lại giấy chứng nhận (sổ đỏ) và tách thửa. Công dân thắc mắc, trường hợp trên có được tính 544m2 đều là đất ở hay không?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết nội dung là vụ việc cụ thể và thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Vì vậy, Bộ không có cơ sở để trả lời cụ thể nhưng nêu một số thông tin về nguyên tắc.

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Liên quan đến trình tự, thủ tục cấp đổi sổ đỏ đã cấp quy định tại mục VII nội dung C, Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Trình tự, thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định tại mục I nội dung C, Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025.

Việc xác định lại diện tích đất ở quy định tại khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024.

Về trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp sổ đỏ (trường hợp xác định lại diện tích đất ở) quy định tại điểm 17 Mục VI nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025.

Như vậy, việc toàn bộ 544m2 có được xác định là đất ở hay không phụ thuộc vào hồ sơ, giấy tờ pháp lý tại thời điểm cấp giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2004 và tình trạng sử dụng đất thực tế. Trường hợp đủ điều kiện theo Luật Đất đai 2024, người sử dụng đất có thể được xác định lại toàn bộ hoặc một phần diện tích là đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích được công nhận.