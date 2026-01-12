Một công dân phản ánh, ngày 5/7/2025 đã nhận chuyển nhượng một thửa đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Hợp đồng chuyển nhượng đã được Văn phòng công chứng ký chứng nhận.

Tuy nhiên, trong quá trình đi lại, người này làm mất bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một bản hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng.

Sau thời gian tìm kiếm không có kết quả, ngày 15/9/2025, công dân đã làm đơn trình báo mất giấy tờ và được Công an phường xác nhận việc khai báo mất sổ đỏ và các giấy tờ liên quan.

Sau đó, công dân liên hệ cơ quan đăng ký đất đai khu vực để được hướng dẫn thủ tục thì được trả lời: phải liên hệ với chủ sử dụng đất cũ để làm hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận do bị mất; sau khi được cấp lại sổ đỏ mới có thể tiếp tục thực hiện thủ tục công chứng và đăng ký sang tên.

Theo phản ánh, yêu cầu này gây nhiều khó khăn cho người dân, bởi sau khi chuyển nhượng, chủ sử dụng đất cũ đã bàn giao toàn bộ giấy tờ và không còn trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất.

Công dân băn khoăn, phải làm thế nào cho đúng quy định pháp luật.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Điều 4 Luật Đất đai đã quy định các trường hợp là người sử dụng đất.

Theo Điều 4 Nghị định số 101/2024, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý, người nhận chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trực tiếp thực hiện việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất hoặc thực hiện việc đăng ký thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, mục VIII nội dung C Phần V Phụ lục I Nghị định số 151/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai đã quy định trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đã cấp do bị mất.

“Do công dân không phải là người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất nên khi nộp hồ sơ, thủ tục để cấp lại giấy chứng nhận bị mất phải chứng minh được là người nhận quyền sử dụng đất theo quy định”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu.