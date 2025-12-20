Một công dân cho biết, gia đình ở phường Gia Lộc (xã Phước Đông cũ trước sáp nhập) xin chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở (nằm ngoài khu dân cư). Khu đất phù hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2025 thị xã Trảng Bàng được duyệt, nhưng chưa phù hợp quy hoạch nông thôn mới xã Phước Đông năm 2012.

Công dân thắc mắc, trường hợp trên có được phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không?

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc chuyển mục đích sử dụng đất đất nông nghiệp sang đất ở phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai năm 2024.

Với trường hợp cụ thể của công dân không nằm trong khu dân cư thì căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 6 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 6 Điều 4 Nghị định số 226/2025.

Cụ thể: Căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư là quy hoạch sử dụng đất cấp xã hoặc quy hoạch được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại mục I phần III của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.

Bộ đề nghị công dân có văn bản và hồ sơ, tài liệu có liên quan kèm theo gửi UBND cấp xã để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.