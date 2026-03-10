Nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ lời nhắc quen thuộc từ cha mẹ thời thơ ấu: “Đừng ngồi quá gần màn hình TV!”. Ngày nay, điều tương tự cũng có thể áp dụng cho điện thoại thông minh, thiết bị mà chúng ta nhìn vào hàng giờ mỗi ngày.

Công nghệ Màn hình bảo mật (Privacy Display) chỉ có trên Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Tom's Guide

Chính vì vậy, khi đánh giá màn hình smartphone hiện đại, việc chỉ nói về kích thước hay độ sáng là chưa đủ. Những công nghệ bảo vệ mắt như giảm ánh sáng xanh, hay tăng tần số PWM (điều khiển độ sáng bằng xung) để hạn chế nhấp nháy, ngày càng trở nên quan trọng. Thậm chí, với nhiều người, chúng còn quan trọng hơn cả độ phân giải hay độ sáng.

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu việc tích hợp công nghệ bảo vệ riêng tư trực tiếp vào màn hình Galaxy S26 Ultra có đang làm ảnh hưởng đến trải nghiệm hiển thị vốn là điểm mạnh của dòng Galaxy Ultra hay không?

Từ mỏi mắt đến đau đầu

Không dừng lại ở chất lượng hình ảnh, một số người dùng còn cho rằng tính năng mới Privacy Display trên S26 Ultra có thể gây mỏi mắt khi sử dụng lâu dài.

Chủ đề này gần đây tiếp tục gây chú ý trên diễn đàn Reddit, nơi một người dùng chia sẻ rằng họ không chỉ cảm thấy mỏi mắt mà còn gặp tình trạng đau đầu khi sử dụng màn hình của Galaxy S26 Ultra trong thời gian dài.

Chữ hiển thị trên S26 Ultra thiếu độ trong và sắc sảo nếu so với Galaxy S25 Ultra. Ảnh chụp màn hình chia sẻ của Tarun Vats trên X.

Theo người đăng bài, Privacy Display “thực sự làm giảm góc nhìn của màn hình” và điều này đi kèm một hệ quả không mong muốn: mắt phải làm việc nhiều hơn để điều chỉnh tiêu điểm.

Ngay cả một số nguồn tin công nghệ nổi tiếng như Ice Universe cũng bắt đầu bày tỏ sự băn khoăn về công nghệ màn hình mới này.

Người dùng Reddit mô tả rằng họ gặp khó khăn khi tập trung vào chữ nhỏ trên màn hình, đặc biệt là các liên kết màu xanh hoặc URL trong trình duyệt.

Theo mô tả, vấn đề trở nên rõ rệt hơn khi điện thoại được nhìn từ một góc hơi lệch, sau đó đưa trở lại vị trí nhìn thẳng. Khi đó, sự thay đổi về độ sáng và độ rõ của các pixel khiến mắt phải liên tục điều chỉnh, đôi khi dẫn đến cảm giác khó chịu hoặc đau đầu.

Họ cũng nhận thấy rằng màu trắng trên màn hình có vẻ không đồng nhất. Khi điện thoại nghiêng đi, một số pixel trở nên tối hơn trong khi những pixel trắng vẫn giữ độ sáng. Khi quay lại góc nhìn trực diện, các pixel hẹp hơn lại nổi bật lên đột ngột.

Sự thay đổi này, theo người dùng, khiến mắt khó thích nghi nhanh chóng, đặc biệt khi đọc văn bản hoặc các liên kết màu xanh trên nền trắng.

Không phải ai cũng bị ảnh hưởng

Vấn đề này dường như không thực sự ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Một số người dùng có thể sẽ không nhận thấy sự khác biệt hoặc không bị khó chịu khi sử dụng.

Privacy Display của Galaxy S26 Ultra rõ ràng là một ý tưởng sáng tạo. Ảnh: Tom's Guide

Tuy nhiên, đối với những người có thói quen đọc nhiều văn bản trên điện thoại, chẳng hạn như đọc tin tức, email hay tài liệu, trải nghiệm này có thể trở nên khá khó chịu theo thời gian. Điều này càng đáng chú ý đối với những người dự định sử dụng thiết bị trong nhiều năm.

Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng việc đọc dài trên smartphone vốn không phải lựa chọn lý tưởng. Một thiết bị đọc sách điện tử chuyên dụng, với màn hình e-ink, vẫn thân thiện với mắt hơn rất nhiều so với màn hình phát sáng của điện thoại, cho dù điện thoại có thêm các tính năng bảo vệ mắt.

Tác giả của bài viết trên Reddit đưa ra một nhận xét đáng suy ngẫm: dù các công nghệ màn hình mới có thể mang lại những tính năng thú vị như bảo vệ riêng tư, mục tiêu cốt lõi của màn hình vẫn phải là hiển thị nội dung rõ ràng và thoải mái cho người dùng.

Nếu một tính năng khiến việc xem nội dung trở nên khó khăn hơn, thì nó có thể cần được cân nhắc lại.

Với Galaxy S26 Ultra, Privacy Display rõ ràng là một ý tưởng sáng tạo. Tuy nhiên, phản ứng ban đầu của cộng đồng cho thấy rằng ngay cả những đổi mới hấp dẫn nhất cũng phải vượt qua một bài kiểm tra quan trọng: liệu chúng có thực sự cải thiện trải nghiệm hàng ngày của người dùng hay không.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)