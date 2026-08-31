Trong khi khả năng chiêu mộ một trung phong đẳng cấp hàng đầu ngày càng xa vời, Barcelona đã chốt phương án thay thế: Gabriel Jesus. “Một cơ hội trên thị trường chuyển nhượng”, theo cách những người làm việc tại Camp Nou mô tả.

Bộ phận thể thao Barcelona đã chốt thương vụ vào phút chót với tiền đạo Brazil 29 tuổi, người không có nhiều cơ hội thi đấu trong màu áo Arsenal mùa trước, khi đội bóng London giành chức vô địch Premier League.

Barca chiêu mộ Gabriel Jesus. Ảnh: @Arsenal

Gabriel Jesus chỉ ghi 6 bàn và có 2 kiến tạo sau 27 trận, với tổng cộng 988 phút trên sân.

Hợp đồng của Jesus với Arsenal sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau và Barcelona đã đạt thỏa thuận với đội bóng Anh về mức phí chuyển nhượng xấp xỉ 10 triệu euro.

Dù vậy, phía Barcelona vẫn khẳng định thương vụ Gabriel Jesus hoàn toàn độc lập với kế hoạch chiêu mộ Julian Alvarez. Theo đội bóng xứ Catalunya, quỹ lương của họ vẫn còn đủ khoảng trống để đón thêm một tiền đạo thuộc đẳng cấp hàng đầu.

Mặc dù trước đó Hansi Flick và Deco đều cho rằng trên thị trường không có lựa chọn nào thực sự tốt hơn những cầu thủ hiện có trong đội hình, phương án Gabriel Jesus cuối cùng đã thuyết phục được nhà cầm quân người Đức.

Các nguồn tin tại Camp Nou cho biết thương vụ sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay (31/8), nhưng Barcelona chỉ đưa ra thông báo chính thức sau khi tiền đạo Brazil vượt qua cuộc kiểm tra y tế.

Như vậy, Gabriel Jesus sẽ khoác áo Barcelona mùa 2026/27. Đáng chú ý, đây là thương vụ đến muộn tới 10 năm. Năm 2016, trước khi Jesus gia nhập Man City, Barcelona từng quan tâm đến tiền đạo Brazil.

Trong thời gian khoác áo Man City, Jesus ghi 95 bàn sau 236 trận. Năm 2022, anh chuyển đến London chơi cho Arsenal, nơi anh có 32 bàn sau 132 lần ra sân.

Tuy nhiên, mùa giải vừa qua, Jesus phải sống dưới cái bóng của Kai Havertz và Viktor Gyokeres, khiến thời lượng thi đấu giảm đáng kể.

Với Barcelona, sau khi Robert Lewandowski và Ferran Torres ra đi, đội bóng không còn một trung phong số 9 thuần túy trong đội hình. Camp Nou trở thành nơi để Gabriel Jesus tìm lại vị thế của mình trong 3 mùa giải tới.