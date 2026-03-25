Ngọc Huyền diễn cặp mỹ nam kém 19 tuổi

NSƯT Ngọc Huyền sẽ tổ chức minishow Duyên tình vào tối 29/3 tới tại TPHCM. Đêm diễn không chỉ đánh dấu 42 năm làm nghề mà còn để chị tri ân những người thầy trong sự nghiệp.

Khi xây dựng kịch bản chương trình, Ngọc Huyền đã chọn những nhân vật làm nên tên tuổi chị suốt hơn 4 thập kỷ qua.

Cụ thể, Ngọc Huyền sẽ diễn vai Lan bên NSƯT Vũ Luân trong trích đoạn kinh điển Lan và Điệp; thể hiện khí thế oai phong, sắc sảo của Mạnh Lệ Quân bên cạnh nghệ sĩ Bình Tinh...

NSƯT Ngọc Huyền sẽ kết hợp NSƯT Võ Minh Lâm (phải). Ảnh: FBNV, Hòa Phạm

Điểm nhấn của chương trình là màn diễn cặp kép trẻ kém 19 tuổi - NSƯT Võ Minh Lâm trong ca cảnh Tơ thắm Tây Sơn (vai Ngọc Hân) cũng như kết hợp ca sĩ Jack Long trong trích đoạn Tấm Cám.

Về chủ đề Duyên tình, Ngọc Huyền nói chương trình là lời tri ân sâu sắc gửi đến khán giả đã yêu thương và đồng hành cùng mình qua từng vai diễn.

Thông qua chương trình, chị muốn tỏ lòng biết ơn đến cố nghệ sĩ Bạch Mai – người thầy lớn đã dìu dắt chị từ những bước đi đầu tiên, cùng các bậc tiền bối như NSƯT Thanh Sơn, nhạc sĩ Vy Nhật Tảo…

Tăng Phúc làm bạn nhảy "bầm dập"

Đêm nhạc Slay của ca sĩ Tăng Phúc cùng các khách mời: S.T Sơn Thạch, Thái Lê Minh Hiếu, Swan và Minh Huy vừa khép lại tại TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Trong đêm diễn, Tăng Phúc thể hiện các bản hit quen thuộc như: Mong manh nỗi đau, Nhờ anh nhắn với người đó, Kẻ qua đường, Dịu dàng đến từng phút giây... với bản phối mới.

Tăng Phúc ngày càng điển trai. Ảnh: NVCC

Điểm nhấn của chương trình là màn song ca Bước cùng nhau với S.T Sơn Thạch và màn khiêu vũ tango khi thể hiện bài Bên nhau.

Chia sẻ thêm về phần khiêu vũ, Tăng Phúc đã tập ráo riết trong 3 ngày cùng vũ công Kim Anh và thêm 4 buổi nâng cao cùng biên đạo Wonbi.

"Nhiều lúc, tôi tưởng mình đang thi Bước nhảy hoàn vũ vì quá khó. Người 'bầm dập' nhiều nhất là vũ công Kim Anh vì tôi đã dẫm chân cô ấy không dưới 10 lần. Hầu như buổi tập nào cũng để lại thương tích cho cô ấy", nam ca sĩ ái ngại kể.

Phần khiêu vũ của Tăng Phúc khiến fan mê mẩn

Về các khách mời, Tăng Phúc và S.T Sơn Thạch đều là thành viên của Nhà Chín Muồi tại Anh trai vượt ngàn chông gai.

Thái Lê Minh Hiếu và Swan là 2 ca sĩ trẻ bước ra từ cuộc thi Tân binh toàn năng còn Minh Huy đang được Tăng Phúc trực tiếp đào tạo, định hướng phát triển.

Tăng Phúc và S.T Sơn Thạch biểu diễn hết mình, muốn hun đúc tinh thần và là tấm gương cho các ca sĩ trẻ.