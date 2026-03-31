Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao tranh luận liên quan tiết mục song ca đặc biệt giữa NSƯT Thanh Thanh Tâm và cố NSƯT Vũ Linh trong liveshow Tự tình quê hương - Đêm cải lương tâm sử.

Cụ thể, trong đêm diễn, Thanh Thanh Tâm tái hiện lớp diễn kinh điển giữa Vịnh và Thanh trong trích đoạn Hòn vọng phu cùng bản ghi âm của cố NSƯT Vũ Linh.

Tiết mục gây tiếng vang, được nhiều nghệ sĩ và khán giả hết lời tán thưởng.

Tuy nhiên, sau đêm diễn, màn song ca này bất ngờ gây tranh cãi. Một bộ phận người dùng mạng chỉ trích Thanh Thanh Tâm, cho rằng bà "dựa hơi" đàn anh, đặt nghi vấn bà vi phạm quyền hình ảnh và quyền sở hữu trí tuệ của cố nghệ sĩ do con gái ông là Hồng Loan sở hữu.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, luật sư Hoàng Hà - Đoàn Luật sư TPHCM cho hay với những thông tin hiện có chưa đủ căn cứ để khẳng định việc nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm sử dụng hình ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh trong liveshow là vi phạm quyền cá nhân về hình ảnh của ông.

Lớp diễn "Hòn vọng phu" giữa Thanh Thanh Tâm và cố nghệ sĩ Vũ Linh trong liveshow

Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình và việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Tuy nhiên, điểm b khoản 2 điều này quy định các trường hợp sử dụng hình ảnh từ các hoạt động công cộng, bao gồm biểu diễn nghệ thuật không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ, miễn là không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

"Nếu trích đoạn tưởng nhớ chỉ là một phần của hoạt động biểu diễn nghệ thuật đã công khai, không xuyên tạc, không bôi nhọ, không xúc phạm danh dự của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì rất khó nói ngay đó là hành vi xâm phạm quyền hình ảnh theo nghĩa dân sự. Không phải cứ đưa hình ảnh người đã mất lên sân khấu là mặc nhiên trái luật. Muốn kết luận có vi phạm, phải chứng minh việc sử dụng đó vượt quá giới hạn tưởng niệm và gây tổn hại đến danh dự, uy tín của người có hình ảnh", luật sư Hoàng Hà cho biết.

Ngoài quyền của cá nhân đối với hình ảnh, vụ việc này còn cần lưu ý đến khía cạnh quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình vì chương trình đã dùng tư liệu cũ của nghệ sĩ Vũ Linh.

Điều 29 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (SĐ, BS năm 2025) quy định người biểu diễn có các quyền nhân thân đối với cuộc biểu diễn; và nếu đồng thời là chủ đầu tư thì có cả các quyền tài sản.

Thanh Thanh Tâm được mệnh danh "Cô đào số 1 của Vũ Linh". Ảnh: Tư liệu

"Nếu liveshow sử dụng bản ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn đã được định hình trước đây của Vũ Linh thì phải xem ai là chủ sở hữu hợp pháp của tư liệu đó và đã được cho phép sử dụng hay chưa. Đây mới là vấn đề pháp lý đáng bàn hơn trong câu chuyện này", theo luật sư.

Trước đó, liveshow Tự tình quê hương - Đêm cải lương tâm sử đã được Hội đồng nghệ thuật thông qua tại buổi phúc khảo vào chiều 27/3 tại Nhà hát Trần Hữu Trang (phường Bến Thành, TPHCM).

Luật sư Hà nói việc chương trình được cơ quan quản lý văn hóa duyệt nội dung cũng không đồng nghĩa mọi quan hệ dân sự và sở hữu trí tuệ đều đương nhiên hợp pháp.

Bởi Nghị định 144/2020/NĐ-CP chỉ điều chỉnh hoạt động nghệ thuật biểu diễn ở góc độ quản lý nhà nước. Việc được duyệt nội dung biểu diễn không thay thế cho sự đồng ý hoặc quyền khai thác hợp pháp đối với hình ảnh, bản ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn nếu có tranh chấp xảy ra.

Vì vậy, hiện chưa thể kết luận Thanh Thanh Tâm vi phạm quyền cá nhân về hình ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh chỉ từ việc dùng hình ảnh ông trong liveshow.

"Nếu có tranh chấp pháp lý thực sự, cơ quan có thẩm quyền sẽ phải làm rõ 3 điểm: hình ảnh được dùng theo cách nào; có làm tổn hại danh dự và uy tín của cố nghệ sĩ hay không; và tư liệu hình ảnh, âm thanh đó thuộc quyền khai thác của ai", luật sư đặt vấn đề.

Mi Lê