Người phụ nữ 38 tuổi tên Dunia Sierra tại Miami Lakes (Mỹ) vừa bị bắt giữ sau khi thực hiện hàng loạt giao dịch mua xe dồn dập từ ngày 4-12/10/2023. Chỉ trong 8 ngày, nữ "đại gia bất đắc dĩ" này đã tậu về dàn xế hộp gồm 10 chiếc xe sang đắt tiền khiến nhiều đại gia thực thụ cũng phải chào thua.

Đáng chú ý, trong hồ sơ tín dụng khi mua xe, Sierra khai mình giữ chức Tổng giám đốc với mức thu nhập lên tới 180.000 USD/tháng (khoảng 4,5 tỷ đồng), tương đương 2,16 triệu USD/năm (khoảng 54 tỷ đồng). Tuy nhiên, thực tế cô chỉ là nhân viên phục vụ kiêm thu ngân tại một nhà hàng địa phương.

Bằng cách khai khống chức danh và thu nhập “khủng”, Sierra dễ dàng qua mặt các tổ chức tín dụng để được phê duyệt vay mua xe. Không dừng lại ở đó, cô còn tận dụng “kẽ hở thời gian” của hệ thống báo cáo tín dụng: liên tục hoàn tất giao dịch mới trước khi các khoản nợ cũ kịp được cập nhật, qua đó tránh bị phát hiện.

Danh sách xe mà người phụ nữ này sở hữu nhanh chóng gây sốc, bao gồm một siêu xe BMW i8 đời 2019, sedan hạng sang Mercedes S560 2018, Chevrolet Corvette Stingray 2023 cho tới loạt SUV gia đình như Toyota Highlander 2023, Mazda CX-9 2022, Hyundai Palisade 2024 hay Kia Telluride 2024. Thậm chí, cô còn mua thêm 3 mô tô Harley-Davidson đời 2023.

Giới điều tra nhận định đây không phải hành vi đơn lẻ. Sierra bị nghi là “mắt xích” trong một đường dây lừa đảo có tổ chức, với sự tiếp tay của các môi giới ô tô và quản lý tài chính tại đại lý.

Nhóm này bị cáo buộc đã cố tình bỏ qua quy trình kiểm tra, thổi phồng hồ sơ vay và ưu tiên các giao dịch lợi nhuận cao nhằm trục lợi trước khi hệ thống phát hiện bất thường.

Hiện Sierra đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng như lừa đảo có tổ chức, trộm cắp tài sản giá trị lớn và gian lận liên quan đến xe cộ. Người phụ nữ này bị tạm giam với số tiền bảo lãnh 26.000 USD (khoảng 650 triệu đồng), trong khi cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để bóc gỡ toàn bộ đường dây phía sau.

Vụ việc được xem là hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong hệ thống tín dụng, khi chỉ một “kịch bản hoàn hảo” cũng có thể giúp một người bình thường biến thành “đại gia” trong chớp mắt.

(Theo Carscoops)

