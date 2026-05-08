Ngày 8/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Vĩnh Long) cho biết đang xác minh đơn tố giác của bà N.T.L.A. (chủ doanh nghiệp bất động sản tại Vĩnh Long) về việc bị đối tượng giả danh cán bộ thuế lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo trình báo của nạn nhân, một người lạ gọi điện cho bà A., tự xưng là cán bộ thuế, thông báo chính sách mới của nhà nước về việc hỗ trợ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 8% xuống 6% và cho biết sẽ có người liên hệ hướng dẫn thủ tục.
Khoảng 20 phút sau, một người khác tiếp tục gọi điện, xưng là “thanh tra thuế” phụ trách doanh nghiệp của bà A., yêu cầu bà tải ứng dụng “Chính Phủ” qua đường link gửi qua Zalo để đăng ký dịch vụ liên quan đến Kho bạc Nhà nước.
Trong quá trình thao tác, bà N.T.L.A. được yêu cầu xác thực khuôn mặt để hoàn tất thủ tục. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn, điện thoại của bà xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường như nóng máy, không thể đăng nhập các ứng dụng.
Nghi bị chiếm quyền điều khiển thiết bị, bà N.T.L.A. lập tức liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản. Tuy nhiên, kiểm tra sau đó cho thấy tài khoản thấu chi của bà đã phát sinh 2 giao dịch chuyển tiền với tổng số 980 triệu đồng.
Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân và các chủ doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước. Người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc từ các đường link gửi qua mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác.
Đồng thời, không thực hiện yêu cầu xác thực khuôn mặt hoặc chia sẻ quyền truy cập thiết bị khi chưa xác minh rõ nguồn gốc.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo hoặc thiết bị có biểu hiện bất thường, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.
Từ lời hứa hẹn “cúng là trúng số độc đắc”, “giải hạn, bán đất nhanh”, một phụ nữ ở Vĩnh Long dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi, đánh trúng tâm lý mê tín của nhiều người, qua đó chiếm đoạt tiền, vàng.
Số người này đều xuất cảnh trái phép sang Campuchia, có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép… nên bị cơ quan chức năng nước bạn phát hiện, trục xuất về Việt Nam.
Manh mối kỹ thuật số dẫn thẳng đến sào huyệt lừa đảo tại Bò Kẹo (Lào). Cuộc đột kích lúc 18h30 mang theo mệnh lệnh khắt khe: Không chỉ bắt giữ đối tượng cầm đầu, mà phải khống chế hệ thống máy móc đang vận hành.