Sáng 30/9, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết thể hiện nội dung: Một xe tải chở phân đạm bị lật đổ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) khiến nhiều bao hàng rơi vãi ra đường. Lúc này, có nhóm người đến "hôi của", bất chấp lời van xin, kêu cứu của chủ xe hàng.

Chiều nay, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Minh Tân (huyện Cẩm Khê) cho biết, vụ việc xe hàng bị lật đổ, các bao phân đạm rơi xuống đường xảy ra vào tối 26/9. Thấy xe gặp sự cố, người dân địa phương có ra giúp đỡ dọn dẹp, bê vác các bao phân đạm giúp lái xe. Với nhiều bao phân đạm bị vỡ, đổ ra đường, lái xe bỏ lại để ai có nhu cầu thì lấy.

Theo ông Sơn, thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Minh Tân, Công an huyện Cẩm Khê và cán bộ Cục CSGT cũng có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố, đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc.

"Sau khi các bao hàng được bốc lại lên xe, tài xế đã tiếp tục di chuyển và không có ý kiến phản hồi gì với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường", ông Sơn nói.

Ông Ngô Xuân Ước, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê cho biết, đã giao UBND xã Minh Tân xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời giao Công an huyện Cẩm Khê làm rõ và xử lý theo đúng quy định.