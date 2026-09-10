Theo cáo trạng, tháng 5/2019, Nguyễn Thị Nụ (SN 1989) được tuyển làm cán bộ Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên của Trường Đại học dân lập (ĐHDL) Đông Đô, được phân công làm giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm quản lý lớp Đại học Dược (Khoa Sức khỏe).

Từ tháng 9/2019-7/2023, lợi dụng quyền hạn được giao, dù biết lớp học DU523.06 không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp, nhưng bà Nụ vẫn thu tiền học phí, tổ chức lớp học, nhận tiền để làm khống các báo cáo thực tập tốt nghiệp, để giúp nâng điểm kết thúc học phần cho sinh viên.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền 27 sinh viên có tên trong lớp học DU523.06 đã nộp vào tài khoản của bà Nụ là hơn 1,9 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của sinh viên, Nguyễn Thị Nụ chi một phần để tổ chức lớp học, còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Do lớp DU523.06 không có trên hệ thống đào tạo của Trường ĐHDL Đông Đô nên sinh viên lớp không được trường cấp bằng tốt nghiệp, gây thiệt hại cho 27 sinh viên tổng số hơn 1,9 tỷ đồng. Bản thân bà Nụ hưởng lợi số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra (CQĐT), bà Nụ khai, tháng 7/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra vụ án giả mạo trong công tác đối với việc cấp văn bằng 2 môn Tiếng Anh tại Trường ĐHDL Đông Đô. Tháng 12/2021, Thanh tra Bộ GD-ĐT có Kết luận thanh tra về việc đào tạo khối ngành sức khỏe tại trường này.

Qua đó, bà Nụ đã biết các sinh viên lớp DU523.06 không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp do không có quyết định trúng tuyển. Tuy nhiên, để kiếm lợi, bà Nụ vẫn thu tiền học phí và các chi phí khác của sinh viên, tổ chức đào tạo lớp DU523.06.

Bản thân bà Nụ nhận thức được, việc biết sinh viên lớp này không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp nhưng vẫn nhận tiền để làm khống báo cáo thực tập tốt nghiệp, nhận tiền để giúp sinh viên nâng điểm, hưởng lợi từ việc thu tiền học phí của sinh viên để tổ chức đào tạo lớp DU523.06… là vi phạm quy định pháp luật.

Hành vi của những người liên quan

Lời khai của 9 giáo viên tham gia giảng dạy tại lớp DU523.06 cho thấy, họ không ký hợp đồng mà chỉ thỏa thuận miệng theo lời mời của cá nhân bà Nụ. Tuy nhiên, đến nay bà Nụ vẫn chưa chi trả tiền thù lao giảng dạy theo thỏa thuận (từ 90.000-150.000 đồng/tiết học) cho họ.

Liên quan vụ việc, ông Dương Văn Hòa (khi đó là Hiệu trưởng Trường ĐHDL Đông Đô) bị xác định đã ký duyệt tại 3 phiếu thu học phí học kỳ 1 cho 6 sinh viên. Việc này vi phạm quy định về việc tuyển sinh, đào tạo của trường và Bộ GD-ĐT.

Hành vi của ông Dương Văn Hòa có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Hòa khai mục đích của việc làm là để giữ sinh viên cho trường, không hưởng lợi, không vụ lợi từ việc này và không biết bà Nụ thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra, ông Hòa thực hiện nhiệm vụ do ông Trần Khắc Hùng (chủ tịch HĐQT nhà trường) chỉ đạo. Ông Hòa không quản lý trường từ tháng 6/2019 do bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác tại Trường ĐHDL Đông Đô. Vì vậy, CQĐT không xem xét xử lý đối với ông Dương Văn Hòa.

Đối với ông Trần Khắc Hùng, ngày 30/7/2019, ông này bị khởi tố bị can về tội Giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường ĐHDL Đông Đô và đã bỏ trốn, bị truy nã. Ngoài lời khai của ông Hòa, không có tài liệu khác liên quan đến việc ông Hùng chỉ đạo tuyển sinh, tổ chức, đào tạo lớp DU523.06. Do đó, CQĐT không xem xét xử lý đối với ông Hùng.

Đối với các sinh viên lớp DU523.06, Viện Kiểm sát cho rằng họ đã thành khẩn khai báo, hợp tác điều tra, chủ động có đơn tố giác Nguyễn Thị Nụ nên CQĐT không xem xét xử lý đối với các sinh viên này.

Được biết, trước đó, vào tháng 7/2016, Nguyễn Thị Nụ đã bị TAND quận Hai Bà Trưng cũ (Hà Nội) tuyên phạt 38 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.