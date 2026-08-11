Sáng nay (11/8), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh) ra xét xử theo trình tự sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa triệu tập 470 nhà đầu tư (người bị hại) đến phiên tòa, phần lớn là người cao tuổi. Có người phải khó nhọc lê từng bước vào phòng xử án.

Tại phiên tòa, nhiều bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và một số luật sư vắng mặt. Đại diện VKS cho rằng sự vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến việc xét xử do họ đã có lời khai tại CQĐT.

Cáo buộc cho rằng, từ tháng 8/2020- 3/2023, bà Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng huy động vốn với tổng số tiền thu được là hơn 1.279 tỷ đồng. Bị cáo đã trả tiền gốc và lợi nhuận cho các nhà đầu tư tổng số tiền hơn 605 tỷ đồng.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Bà Hạnh sử dụng hơn 52 tỷ đồng mua cây sâm Ngọc Linh; chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn là hơn 158 tỷ đồng; sử dụng hơn 66 tỷ đồng vào việc mua cổ phần của HTX Tuyết Sơn; chi cho hoạt động kinh doanh của công ty hơn 43 tỷ đồng; dùng hơn 125 tỷ đồng vào đặt cọc, mua bán bất động sản.

Còn lại hơn 229 tỷ đồng sử dụng vào mục đích công ty, trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư, chi trả tiền hoa hồng. Quá trình điều tra xác định, còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư vào công ty chưa tất toán với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, sau thời gian thẩm vấn bị cáo, người bị hại, các bên liên quan, HĐXX cho rằng, còn một số nội dung cần làm rõ mới có thể giải quyết triệt để vụ án. Ngoài ra, quá trình điều tra, một số nhà đầu tư chưa được lấy lời khai do bây giờ họ mới xuất trình tài liệu thể hiện việc họ có ký hợp đồng với Công ty Mỹ Hạnh.

Vậy nên, để giải quyết triệt để vụ án, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.

Lời xin lỗi của nữ chủ tịch và sự bức xúc của các nhà đầu tư

Trước khi trả lời xét hỏi của HĐXX, cựu Chủ tịch Phạm Mỹ Hạnh xin được nói lời xin lỗi các nhà đầu tư. “Trong suốt quá trình bị tạm giam 3 năm qua, bị cáo suy nghĩ rất nhiều và biết mình đã sai. Bị cáo muốn gửi lời xin lỗi đến những người bị hại, mong các nhà đầu tư bình tĩnh theo dõi một số tình tiết còn thiếu trong vụ án này”, bị cáo nói.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, nhiều nhà đầu tư bày tỏ bức xúc khi tin vào những lời quảng cáo, dồn tiền đầu tư vào công ty của bà Hạnh. Họ cho biết số tiền bị chiếm đoạt là khoản tích cóp khó khăn trong nhiều năm.

Tại tòa, bà Thái Thị S., trưởng nhóm trung gian, cho biết do quen biết bị cáo Hạnh nên được mời về công ty huy động vốn trồng sâm. Tin tưởng Hạnh, bà S. bán hết nhà cửa, gom 13 tỷ đồng đầu tư vào công ty, để rồi chính mình cũng trở thành bị hại.

Theo lời khai của bà S., thời điểm đó bà không biết bị cáo Hạnh có chức năng huy động vốn hay không nhưng vẫn vét đến đồng tiền cuối cùng để đồng hành cùng Hạnh. Cho đến khi Hạnh bị bắt, bà vẫn chưa “tỉnh ngộ”.

“Ngay cả khi Hạnh bị mọi người đến đánh, đe dọa, tôi vẫn hy vọng Hạnh sẽ tháo gỡ, khắc phục được cho các nhà đầu tư”, bà S. khai.

Bà S. cho rằng số tiền hoa hồng hơn 9,4 tỷ đồng như cáo trạng nêu là chưa chính xác. Bà thừa nhận: “Khi Hạnh bảo lập nhóm trung gian, tôi vì tham tiền mà làm theo”.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc có phải khi đó bà làm theo vì tham tiền hay không, bà S. đáp: “Vâng, đúng rồi ạ”. Tuy nhiên, bà S. cho rằng mình cũng là bị hại khi đã bán hết nhà cửa để theo bị cáo Hạnh đến cùng. Đến nay, bà không còn tài sản để khắc phục hậu quả.