Người đàn ông sinh năm 1987 (trú tại TPHCM) được phát hiện bất tỉnh tại nhà trong lúc ở một mình. Trích xuất camera trong nhà cho thấy, vào khoảng 10h30, anh đang ngồi làm việc bình thường thì bất ngờ ngã ngửa ra phía sau. Anh cố gắng gượng dậy, di chuyển nhờ vào đồ đạc xung quanh để tìm sự hỗ trợ nhưng không thể đứng vững và nằm bất động trên sàn.

Do người bệnh ở nhà một mình, không có ai kịp thời phát hiện, người thân nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được. Đến trưa kiểm tra camera, gia đình mới phát hiện sự việc và lập tức gọi cấp cứu 115 thì bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch.

Tại bệnh viện trên phường An Lạc (TPHCM), kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não lan rộng, gần như toàn bộ bán cầu não trái, máu tràn vào não thất gây phù não nặng và đẩy lệch đường giữa cần mổ cấp cứu.

Ảnh từ camera ghi lại hình ảnh bệnh nhân đột quỵ. Ảnh: BSCC.

Khi bệnh nhân vừa được chuyển lên phòng mổ, tình trạng xấu đi nhanh chóng, tiếp tục ngưng tim lần thứ hai. Dù ê-kíp y tế đã nỗ lực hồi sinh tim phổi thêm một lần nữa, tiên lượng vẫn vô cùng dè dặt. Sau khi được giải thích rõ tình trạng và nguy cơ của người bệnh, gia đình đã quyết định xin đưa thân nhân về nhà.

Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhưng đã tự ý bỏ điều trị trong thời gian dài vì bận rộn công việc nhất là vào dịp cuối năm.

3 điều cần làm ngay

Theo bác sĩ Chu Thị Dung - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3, kỳ nghỉ là khoảng thời gian tưởng như “được nghỉ ngơi” lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe tim mạch và đột quỵ, nhất là ở người trung niên, cao tuổi hoặc có bệnh nền.

Thời tiết lạnh cuối năm khiến mạch máu co lại, huyết áp có xu hướng tăng, tim phải hoạt động nhiều hơn để đảm bảo tưới máu cho các cơ quan. Với người có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hay xơ vữa động mạch, sự thay đổi này có thể làm bùng phát các biến cố cấp tính như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não hoặc rối loạn nhịp tim.

Bên cạnh đó, sinh hoạt trong dịp lễ thường bị đảo lộn: Ăn uống nhiều chất béo, mặn và ngọt; uống rượu bia nhiều hơn; thức khuya, ngủ ít; giảm vận động và căng thẳng khi di chuyển, đi lại; gia tăng các bệnh lý đi kèm.

Bác sĩ Dung khuyến cáo những việc nên làm để tránh xảy ra nguy hiểm cho sức khỏe:

Kiểm tra sức khỏe trước kỳ nghỉ lễ

Một trong những việc quan trọng nhất để phòng đột quỵ là kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt trước kỳ nghỉ lễ dài ngày. Nhiều bệnh lý tim mạch tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, hẹp động mạch cảnh hay tình trạng máu đặc chỉ được phát hiện khi người bệnh đã gặp biến cố nguy hiểm.

Thăm khám trước lễ giúp phát hiện sớm những chỉ số bất thường, điều chỉnh thuốc kịp thời, đồng thời giúp người bệnh hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình để có chế độ sinh hoạt phù hợp trong kỳ nghỉ.

Kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ trong ngày lễ

Bác sĩ Dung khuyến cáo mỗi người nên ăn uống điều độ, hạn chế thực phẩm nhiều muối, nhiều mỡ, đồ chế biến sẵn; uống rượu bia ở mức tối thiểu hoặc tốt nhất là không uống. Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya liên tục và duy trì vận động nhẹ như đi bộ, tập thở, giãn cơ mỗi ngày giúp ổn định huyết áp và tuần hoàn máu.

Người có bệnh nền cần uống thuốc đúng giờ, không tự ý bỏ thuốc vì ngày lễ.

Lắng nghe cơ thể và nhận biết dấu hiệu cảnh báo

Kỳ nghỉ lễ là lúc nhiều người chủ quan với sức khỏe. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, chóng mặt, nói khó, méo miệng, yếu liệt tay chân, đau ngực, khó thở… cần đến cơ sở y tế ngay lập tức. Đây có thể là những dấu hiệu sớm của đột quỵ hoặc biến cố tim mạch, không nên chờ qua ngày lễ hay tự điều trị tại nhà.

