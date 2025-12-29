Khoảng 0h50 ngày 15/12, Bệnh viện Đa khoa khu vực Mường Khương tiếp nhận bệnh nhân N.V.S (37 tuổi, trú tại thôn Na Bủ - Hàm Rồng, xã Mường Khương) vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Anh S. nhập viện với biểu hiện co giật, yếu nửa người bên trái, rối loạn ngôn ngữ.

Theo người nhà, khoảng 30 phút trước đó, bệnh nhân đau đầu, chóng mặt, sau đó đột ngột co giật kèm liệt nửa người trái nên được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.

Bệnh nhân sau cấp cứu đột quỵ. Ảnh: BVCC.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực tiến hành thăm khám lâm sàng, chỉ định chụp CT sọ não cho anh S. nhằm loại trừ xuất huyết não. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não cấp trong giờ thứ nhất. Đây là thời điểm “vàng” để can thiệp. Người bệnh đủ điều kiện điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch.

Sau khoảng 30 phút truyền thuốc, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: Ý thức tỉnh táo, có thể giao tiếp, cơ lực tay chân phục hồi, tự nâng chi khỏi giường. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân phục hồi tốt, có thể sinh hoạt gần như bình thường và không phải chuyển tuyến trên.

Trước ca cấp cứu này 5 ngày, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3809/QĐ-BYT (ngày 10/12/2025) cho phép Bệnh viện Đa khoa khu vực Mường Khương triển khai kỹ thuật tiêu sợi huyết trong điều trị đột quỵ nhồi máu não.

Trường hợp trên là một trong hàng trăm ví dụ sinh động được chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, Đề án 1816 và Đề án Khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020–2025 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức ngày 29/12.

Cán bộ y tế từ trung ương về hỗ trợ cơ sở. Ảnh: Ban tổ chức.

Theo Giáo sư Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, có những thời điểm năng lực của hệ thống y tế không được đo bằng số lượng bệnh viện hay trang thiết bị hiện đại. "Năng lực được đo bằng một câu hỏi rất giản dị: Khi người bệnh ở nơi xa nhất cần chúng ta nhất, tri thức chuyên sâu của cấp chuyên sâu kỹ thuật cao có kịp đến hay không", ông Thuấn nói.

Giai đoạn 2020-2025 được đánh giá là thời kỳ đặc biệt của ngành y tế, vừa ứng phó với đại dịch vừa duy trì khám chữa bệnh thường quy, đồng thời thúc đẩy các cải cách căn bản về tổ chức hệ thống, quản trị chuyên môn và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, vai trò của Đề án 1816 và khám, chữa bệnh từ xa càng thể hiện rõ giá trị chiến lược lâu dài.

Năng lực khám chữa bệnh từng bước được chuyển giao từ tuyến trung ương về cơ sở theo hướng bền vững, thực chất. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được chuẩn hóa, chuyển giao và triển khai an toàn tại địa phương, giúp người dân được điều trị kịp thời ngay nơi sinh sống, giảm chi phí xã hội và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Giáo sư Thuấn cho biết, ở tầm quản trị, các kết quả đạt được cho thấy một bài học rất rõ về đầu tư cho đào tạo, chuyển giao và hạ tầng số chính là đầu tư cho phát triển. Khi nguồn lực được sử dụng đúng trọng tâm, khi cơ chế phối hợp được vận hành đồng bộ thì hiệu quả lan tỏa của mỗi đồng ngân sách là rất lớn.

Song song với đó, mô hình hội chẩn, đào tạo, giám sát chuyên môn từ xa đã giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, xóa nhòa ranh giới các cấp, đặc biệt có ý nghĩa đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.

Đề án 1816 của Bộ Y tế cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm chuyển tuyến. Từ đó đến nay đã có hơn 1.300 cơ sở y tế và 13.000 bác sĩ được nhận chuyển giao với 45 chuyên ngành triển khai đào tạo, 1.200 kỹ thuật được chuyển giao luân phiên.

Mỗi năm, người Việt gọi 2 triệu cuộc về tổng đài cấp cứu 115 Theo Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, mỗi năm có 2 triệu cuộc gọi đến tổng đài cấp cứu 115. Bộ Y tế đưa ra mục tiêu đến năm 2030, sẽ có 3 triệu người được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản.