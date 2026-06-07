Bị khởi tố vì dự án rau má, ‘nữ doanh nhân’ Mai Hà Trang đã kêu gọi đầu tư ra sao?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group.

Quảng bá mô hình trồng rau má với triển vọng sinh lời cao, Mai Hà Trang và các đối tượng đã huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.

Cổ phiếu lao dốc thê thảm, chuyển giao lãnh đạo, điều gì đang xảy ra với Novaland?

Phiên giao dịch 5/6 tiếp tục là một ngày kém tích cực đối với cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland). Mã này giảm thêm 2,2% xuống còn 13.550 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong khoảng hai tháng qua. So với đỉnh ngắn hạn 20.500 đồng/cổ phiếu thiết lập cuối tháng 4, NVL đã mất gần 34% giá trị chỉ trong hơn một tháng.

Những thay đổi liên quan đến cơ cấu sở hữu và bộ máy lãnh đạo của Novaland khiến nhà đầu tư chú ý.

Ông Bùi Cao Nhật Quân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 thay ông Bùi Thành Nhơn. Các tổ chức liên quan đến gia đình ông Nhơn đã nhiều năm liên tục giảm tỷ lệ sở hữu để phục vụ quá trình tái cấu trúc tài chính. Từ mức trên 60% vốn vào cuối năm 2022, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan từng giảm về sát ngưỡng 36% trước khi được nâng trở lại khoảng 40% thông qua các đợt hoán đổi nợ thành cổ phần.

Đại lý thu đổi ngoại tệ phải ghi chép hoá đơn mua, bán ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng.

Dự thảo quy định đại lý thu đổi ngoại tệ phải niêm yết, thông báo công khai tỷ giá mua ngoại tệ tiền mặt với đồng Việt Nam tại địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ và thực hiện mua ngoại tệ với khách hàng theo đúng tỷ giá đã niêm yết, thông báo.

Riêng đại lý đổi ngoại tệ đặt tại khu cách ly cửa khẩu quốc tế niêm yết, thông báo công khai tỷ giá mua, bán ngoại tệ tiền mặt với đồng Việt Nam và thực hiện mua, bán ngoại tệ với khách hàng theo đúng tỷ giá đã niêm yết, thông báo.

Đại lý thu đổi ngoại tệ phải ghi chép hoá đơn mua, bán ngoại tệ. Ảnh: Nam Khánh

Nhận cảnh báo rủi ro, khách hàng hủy giao dịch hơn 5.000 tỷ đồng

NHNN khẳng định sẽ tăng cường an ninh, an toàn và bảo mật hoạt động thanh toán, ngân hàng; chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ tích cực triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến, thanh toán thẻ ngân hàng.

Tính đến hết ngày 31/5/2026, hệ thống SIMO đã hỗ trợ cảnh báo đến hơn 4,4 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 5 nghìn tỷ đồng.

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán

Thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu NSNN 5 tháng ước đạt 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Về chi NSNN, lũy kế chi 5 tháng ước đạt 845,4 nghìn tỷ đồng, bằng 26,8% dự toán, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Lạm phát 5 tháng tăng 4,31%, áp sát trần mục tiêu

Ngày 3/6, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước, chủ yếu do giá điện sinh hoạt, xăng dầu và giá thuê nhà cùng tăng. Bình quân 5 tháng đầu năm, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước, tiến sát mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% mà Chính phủ đề ra cho năm 2026.

Lạm phát cơ bản tháng 5 tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 5 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 4,04%, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung.