Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Giang Văn Tuyên (SN 1987, ở Hà Nội) mức án 15 năm tù về tội Cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là một nữ giám đốc.

Theo cáo buộc, tháng 7/2024, chị Nguyễn Thị Minh N. (SN 1990, là giám đốc một công ty xây dựng) cùng ông Hách (hiện chưa xác định được) góp tiền mua căn nhà trên đường Quang Trung, Hà Nội với giá 8 tỷ đồng.

Do mảnh đất đang được chủ nhà thế chấp ngân hàng nên chị N. cùng ông Hách góp tiền để tất toán khoản vay nhằm rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra khỏi ngân hàng. Khi đó, nữ giám đốc góp 500 triệu đồng, còn lại là tiền của ông Hách. Sau khi rút được sổ đỏ ra khỏi ngân hàng, chị N. đã làm xong thủ tục chuyển tên chủ sở hữu thửa đất sang tên mình.

Do ông Hách muốn thu lại số tiền đã bỏ ra để rút sổ đỏ khỏi ngân hàng nên chị N. và ông Hách thống nhất việc tiếp tục thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngân hàng để vay tiền trả ông Hách.

Vì thủ tục vay thế chấp mất nhiều thời gian nên ông Hách đã giới thiệu Nguyễn Đức Toàn (SN 1989) là người sẽ lấy lại phần góp vốn của ông Hách đối với thửa đất trên với số tiền 10 tỷ đồng. Theo thỏa thuận giữa 3 người, Toàn thay nữ giám đốc trả cho ông Hách 10 tỷ đồng và giữ sổ đỏ.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Đến đầu tháng 10/2024, chị N. mượn lại sổ đỏ để thế chấp ngân hàng và hẹn sau khi được giải ngân sẽ trả Toàn số tiền khoảng 11 tỷ đồng đã nợ trước đó (do giá trị thửa đất tăng).

Cướp tài sản

Tuy nhiên sau khi được ngân hàng giải ngân, chị N. không trả tiền cho Toàn. Biết tin chị N. đã được ngân hàng giải ngân khoảng 9,8 tỷ đồng nhưng không trả tiền như đã hứa, khoảng 18h ngày 13/11/2024, tại quán cà phê ở đường Dương Khuê, Hà Nội, Toàn cùng đồng bọn gồm Nguyễn Văn Hậu, Đỗ Quốc Huy và bị cáo Giang Văn Tuyên gặp chị N., yêu cầu chị này trả tiền.

Khi gặp Toàn, nữ giám đốc vẫn nói dối mình chưa được ngân hàng giải ngân và đi ra trước cửa quán cà phê nghe điện thoại. Lúc đó, Toàn bàn với đồng bọn cùng bị cáo Giang phải đưa chị N. lên xe ô tô để đi ra chỗ khác nói chuyện.

Huy điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, trong khi Toàn, Hậu và bị cáo Tuyên kéo tay chị N. đẩy lên xe. Người phụ nữ không đồng ý lên xe, cố vùng vẫy, chống cự liền bị Tuyên đấm 3 phát vào đầu, thái dương. Trong khi đó, Toàn và Hậu kéo tay chị N. đẩy lên xe ô tô, còn Huy lái xe đưa tất cả sang khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, thuộc địa phận xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (cũ).

Khi xe ô tô đi đến đèn giao thông gần Trung tâm Hôi nghị Quốc gia thì Tuyên xuống xe, còn cả bọn tiếp tục di chuyển sang khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2. Trên xe, Toàn bắt chị N. phải trả số tiền 9,8 tỷ đồng, nếu không sẽ không cho chị N. về.

Khi đó, chị N. đã hứa sang ngày hôm sau (sáng ngày 14/11/2024) sẽ trả Toàn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mượn nên đã được đưa về Hà Nội, cho xuống xe. Tối ngày 13/11/2024, người thân của nữ giám đốc đã có đơn trình báo công an về việc chị N. bị nhóm thanh niên đánh, bắt lên xe ô tô đưa đi.

Về phía bị cáo, sau khi phạm tội, Tuyên bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 4/10/2015, bị cáo ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, ngày 29/9/2025, Toàn, Hậu và Huy đã lần lượt nhận mức án 17, 16 và 14 năm tù về tội Cướp tài sản.