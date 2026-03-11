Đạp xe đi làm thành đam mê khó bỏ

Nữ giảng viên ở Hà Nội cho biết, ban đầu, chị nghĩ đơn giản, đạp xe là cách vận động thể chất. Chị cũng yêu thích cung đường 7km từ nhà ở phường Thượng Đình tới trường, khi có thể ngắm Hồ Gươm, đường Tràng Thi, Trần Phú rợp bóng cây…

Chiếc xe nhỏ gọn còn giúp chị dễ dàng di chuyển qua những nút giao thông ách tắc. Dần dần, đạp xe trở thành thói quen và đam mê của chị Chi. Sau này, khi chuyển nhà ra xa hơn, chị Chi sắm một chiếc xe đạp gấp để kết hợp di chuyển bằng tàu điện trên cao. Mỗi ngày, chị vẫn đạp xe khoảng 40 phút/2 chiều.

"Chiếc xe này có thể gấp gọn trong vòng 5 giây, rất thuận tiện để mang lên các phương tiện giao thông công cộng", chị chia sẻ.

Từ đó đến nay, chị Chi đã có 13 năm gắn bó với chiếc xe đạp mỗi ngày đi làm, việc xăng tăng giá không còn là vấn đề với nữ giảng viên.

Đạp xe đi làm đã là thói quen lâu năm của chị Chi. Ban đầu chị dùng xe đạp địa hình, sau này chuyển sang xe dáng nữ và giờ là xe đạp gấp gọn. Ảnh: NVCC

Chị Đỗ Thanh Phương (SN 1982, phường Tây Hồ, Hà Nội, làm tư vấn doanh nghiệp) cũng đã có 5 năm đi làm bằng xe đạp. Chị kể, trước đây chị đi làm bằng xe máy, ô tô xăng. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh vào năm 2021, hạn chế phương tiện đi lại, chị đã mượn chiếc xe đạp trợ lực của mẹ đi tạm.

Di chuyển bằng xe đạp, chị thấy khá thích thú vì phương tiện này vừa nhẹ nhàng, vừa giúp cơ thể khỏe khoắn hơn. Sau đó, do việc tìm chỗ đỗ ô tô ngày càng khó khăn, chị quyết định bán xe và mua thêm một chiếc xe đạp trợ lực để làm phương tiện di chuyển chính.

4 năm trước, văn phòng của chị cách nhà khoảng 6,5km, tương đương khoảng 30 phút đạp xe. Mỗi ngày, chị đi làm từ 6h30, khi thời tiết còn mát mẻ và đường phố chưa đông đúc. Nhờ đi làm sớm và hoàn thành công việc sớm, chị có thể về trước giờ tan tầm và thong thả đạp xe về nhà.

"Một tuần, tôi đạp xe đi làm khoảng 4 buổi. Những ngày không lên văn phòng, sức khỏe không tốt hoặc phải đi xa, gặp đối tác quan trọng, lên đồ đẹp... tôi sẽ di chuyển bằng taxi. Hiện, tôi đổi nơi làm việc nên khoảng cách là 10km. Tuy nhiên tôi vẫn duy trì việc đạp xe", chị Phương chia sẻ.

Chị Phương cảm thấy hài lòng với lựa chọn đạp xe đi làm. Ảnh: NVCC

"Bình thản" trước biến động của giá xăng

Là những người đạp xe đi làm lâu năm, chị Chi và chị Phương đều thừa nhận việc duy trì thói quen này không hề dễ. “Việc đạp xe đi làm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sức khỏe, đặc thù công việc hay thời tiết…”, chị Chi cho biết.

Theo nữ giảng viên, khó khăn lớn nhất khiến nhiều người dễ nản lòng khi đạp xe là phải đối mặt với mùa hè khắc nghiệt, kéo dài ở Hà Nội. Không ít người tới nơi làm việc trong tình trạng nhễ nhại mồ hôi, thậm chí mệt mỏi, kiệt sức vì nắng nóng.

"May mắn cơ quan tôi có khu vực nhà tắm, cung cấp đầy đủ tiện ích nên tôi có thể sử dụng để vệ sinh, thay đồ sau thời gian đạp xe. Nhưng với nhiều anh chị khác, họ phải mang theo khăn để lau mồ hôi hay trang phục để thay, khá lích kích", chị Chi cho hay.

Theo chị Chi, điểm chung nhất của hầu hết những người đạp xe đi làm lâu năm là bởi sự yêu thích, đam mê, có mục tiêu rõ ràng. Ảnh: NVCC

Chị Chi lập một nhóm Facebook, tập hợp những người yêu thích và quan tâm tới việc đạp xe đi làm. Họ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm "vượt khó" trong việc đạp xe, động viên nhau duy trì thói quen tích cực.

Chị Chi cho biết, mỗi lần xăng tăng giá, rất nhiều người có dự định chuyển từ đi ô tô, xe máy sang xe đạp. Thế nhưng, theo chị quan sát, khi giá xăng bình ổn, hầu hết họ trở lại với xe máy, ô tô vì lợi ích mà những phương tiện này mang lại. Còn với những người đã đạp xe đi làm lâu năm, họ dường như "bình thản" với giá xăng tăng cao.

"Đạp xe đi làm không chỉ mang tới lợi ích cá nhân cho người đạp xe về sức khỏe, kinh tế mà còn là hành động thân thiện với môi trường, giảm bớt ô nhiễm đô thị. Khi hiểu lợi ích của việc đạp xe và thích cảm giác khi đạp xe, chúng ta mới có thể gắn bó lâu dài, tìm cách để vượt qua những cản trở", chị Chi bày tỏ quan điểm.

Với chị Phương, ban đầu chị chọn đạp xe vì khó tìm chỗ đỗ ô tô. Sau đó, chị gắn bó với phương tiện này để duy trì việc vận động và lối sống lành mạnh.

Chị thừa nhận bản thân khá lười tập thể dục, nên tự đặt mình vào tình thế “buộc phải vận động” bằng cách đạp xe đi làm.

“Thú thực, nếu không có mục tiêu vận động và hướng tới lối sống lành mạnh, tôi khó duy trì được sự bền bỉ. Khi đã có mục tiêu, tôi coi chiếc xe đạp không chỉ là phương tiện đi lại mà còn như một chiếc máy tập”, chị Phương nói.

Ngoài đạp xe đi làm, chị Phương còn đạp xe đi chợ, dạo phố... Ảnh: NVCC

Chia sẻ câu chuyện đạp xe đi làm, chị Phương nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài những người ủng hộ, một số người lại cho rằng đi làm bằng xe đạp có khá nhiều thách thức như: khói bụi, mất thời gian, quá trình đạp xe ra nhiều mồ hôi sẽ mất công vệ sinh, tắm rửa trước khi bắt đầu công việc...

Tuy nhiên, chị Phương lại có góc nhìn khác về những vấn đề này: "Vì tôi có mục tiêu là vận động nên tôi chấp nhận những thách thức và chủ động tìm giải pháp".

Riêng vấn đề khói bụi, chị Phương vẫn chưa tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, nghĩ về những ngày thời tiết đẹp, được thong dong đạp xe trên những con phố Hà Nội, thoải mái tạt vào một góc quán nào đó để thưởng thức bữa sáng ngon lành, chị lại thấy nhẹ nhõm.

"5 năm qua, thói quen đạp xe đi làm đã cho tôi lối sống lành mạnh: dậy sớm hơn, đi làm về sớm hơn, ăn đúng bữa, đời sống phong phú vì được tiếp xúc trực tiếp với cảnh sắc, con người, sự thay đổi của thời tiết theo mùa... Tôi cũng học được cách ưu tiên việc quan trọng vì thời gian và sức khỏe có hạn, bớt mua sắm đồ và phụ kiện", chị Phương nói.

Chị cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những thông tin giá xăng, dầu tăng. Tuy nhiên, chị cho rằng, lựa chọn đi làm bằng phương tiện nào là tùy thuộc vào hoàn cảnh sống và nhu cầu của mỗi người, không có đáp án chung cho tất cả.