Theo báo Pravda, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/4 khẳng định Nga tôn trọng sự lựa chọn của người dân Hungary, nhưng sẽ không gửi lời chúc mừng tới ông Peter Magyar - Thủ tướng tiếp theo của Hungary.

"Người dân Hungary đã đưa ra lựa chọn của họ và chúng tôi tôn trọng điều đó. Cần nhấn mạnh là Hungary ủng hộ các lệnh trừng phạt chống lại Nga và chúng tôi không gửi lời chúc mừng tới các quốc gia không thân thiện", ông Peskov cho biết.

Khi được hỏi liệu bình luận trên có đồng nghĩa với việc Moscow trước đây chỉ duy trì quan hệ với ông Orban hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin trả lời ngắn gọn: "Đúng là Nga đã duy trì đối thoại với ông ấy".

Đảng của ông Viktor Orban thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary. Ảnh: EPA

Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh Nga đã ghi nhận những tuyên bố gần đây của ông Magyar về việc sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Moscow. "Hiện chưa có kế hoạch liên lạc nào giữa Tổng thống Putin và ông Magyar, nhưng chúng tôi sẵn sàng xây dựng mối quan hệ hữu nghị, cùng có lợi. Tất nhiên điều này phụ thuộc phần lớn vào lập trường của chính phủ Hungary mới", ông Peskov nói.

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance ngày 13/4 chia sẻ ông cảm thấy "buồn" vì Thủ tướng Orban thất bại trong cuộc bầu cử, nhưng khẳng định Washington sẽ hợp tác với nhà lãnh đạo mới của Hungary.

"Tôi không tới Hungary để đảm bảo ông Orban sẽ vượt qua cuộc bầu cử. Tôi tới đó để thể hiện lập trường của Mỹ, chúng tôi sẽ sát cánh cùng những người đã ủng hộ chương trình nghị sự của mình", ông Vance cho hay.

Theo hãng tin CNN, ông Magyar dự kiến sẽ trở thành thủ tướng mới của Hungary sau khi đảng Tisza của ông giành chiến thắng ngoạn mục trước đảng Fidesz của chính trị gia kỳ cựu Orban trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary ngày 12/4.