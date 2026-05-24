Lệnh cấm của Hungary áp dụng với khoảng 20 loại hàng nông sản xuất xứ Ukraine, được ban hành vào năm 2023 sau khi chính phủ của cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố tình trạng khẩn cấp do những tác động kinh tế xuất phát từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ảnh: Ukinform

Theo đài RT, Budapest lập luận rằng hàng nhập khẩu giá rẻ từ Ukraine đã tràn ngập thị trường Liên minh châu Âu (EU) sau khi Brussels dỡ bỏ hàng rào thuế quan, làm ảnh hưởng tới nông dân Hungary và gây bất ổn cho ngành nông nghiệp.

Mặc dù các lô hàng quá cảnh được cấp phép nhưng hàng nhập khẩu vào thị trường Hungary bị hạn chế và lệnh cấm vẫn được duy trì ngay cả sau khi EU thay thế chế độ miễn thuế tạm thời bằng một hiệp định thương mại vào năm ngoái.

Tuy nhiên, ngay sau khi đảng Tisza của Thủ tướng mới đắc cử Peter Magyar đánh bại đảng Fidesz của ông Orban trong cuộc bầu cử gần đây, chính phủ mới của Hungary đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp, khiến các hạn chế thương mại liên quan đến nó tự động hết hiệu lực.

Dưới áp lực của hiệp hội nông dân chính của Hungary và các báo cáo rằng một số lô hàng ngũ cốc đã vượt qua biên giới, Budapest đã vội vàng khôi phục các hạn chế. Ngày 22/5, chính phủ Hungary đã ban hành một sắc lệnh khôi phục lệnh cấm. Ông Magyar sau đó xác nhận Hungary “cấm nhập khẩu hàng hóa nông sản từ Ukraine”.

Một người phát ngôn của chính phủ Hungary cho hay: "Lệnh trừng phạt bị hủy bỏ do sai sót lập pháp". Quan chức này giải thích các nhà lập pháp Hungary đang xem xét lại gần 1.000 sắc lệnh thừa hưởng từ chính phủ trước và lệnh cấm nhập khẩu đã “vô tình không được tính đến”.

Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary Szabolcs Bona cam kết chính phủ “sẽ không cho phép bất kỳ sản phẩm nhập khẩu nào của Ukraine hay bất kỳ quốc gia nào khác gây nguy hiểm đến sinh kế của nông dân Hungary”.