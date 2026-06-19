Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/6 khẳng định rằng mọi quốc gia dân chủ ở châu Âu đều có quyền trở thành thành viên EU, nhấn mạnh Kiev "hoàn toàn xứng đáng vì đang bảo vệ an ninh cho châu Âu".

"Tương lai của một châu Âu, tự do, đoàn kết và hòa bình, đang được quyết định trong cuộc chiến bảo vệ của chúng tôi. Điều đó cho thấy tình thế đặc biệt của Ukraine. Sự đảm bảo tốt nhất cho tương lai của EU là đồng ý kết nạp Ukraine theo một thủ tục rút gọn", ông Zelensky cho biết.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận rằng không phải tất cả các thành viên EU đều ủng hộ việc đẩy nhanh quá trình kết nạp. Ngoài ra, ông Zelensky kỳ vọng Kiev sẽ sớm nhận được đợt giải ngân đầu tiên từ gói hỗ trợ tài chính của EU nhằm tăng cường năng lực quốc phòng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Ở thời điểm hiện tại, những nỗ lực đẩy nhanh quá trình kết nạp của Ukraine đang không diễn ra thuận lợi. Dự thảo kết luận ban đầu của hội nghị các nhà lãnh đạo EU ghi rõ rằng Hội đồng châu Âu "mong đợi việc mở các cụm đàm phán còn lại trong thời gian sớm nhất có thể" dành cho Ukraine. Tuy vậy, văn bản cuối cùng được thông qua vào ngày 18/6 đã loại bỏ cụm từ "trong thời gian sớm nhất có thể".

Theo Thủ tướng Hungary Peter Magyar, ông chính là người đã đề xuất thay đổi này. "Đó là quyết định không hề dễ dàng, nhưng điều khoản đề cập đến việc đẩy nhanh tiến trình gia nhập đã được loại khỏi văn bản vào phút chót", ông Magyar nói.

Nguồn tin của Kyiv Independent tiết lộ rằng Budapest muốn Ukraine phải đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn và quy định của EU, thay vì được hưởng bất kỳ hình thức ưu tiên đặc biệt nào trong quá trình gia nhập. Trước đó, Thủ tướng Magyar từng nói rằng Ukraine chỉ có thể gia nhập EU trong khoảng 10 - 15 năm tới, một mốc thời gian xa hơn đáng kể so với các dự báo mà Kiev và nhiều đồng minh châu Âu đang theo đuổi.