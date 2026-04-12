thu huyen bong chuyen 10.jpg
Sau khi giải nghệ ở tuổi 19 năm 2021, cựu VĐV bóng chuyền Đặng Thu Huyền trở thành MC thể thao của VTVCab.
thu huyen 12.jpg
Với chuyên môn về bóng chuyền và gương mặt xinh đẹp, Thu Huyền nhanh chóng thích nghi với công việc mới.
thu huyen bong chuyen 1.jpg
Cô thường xuyên xuất hiện trên sân, là gương mặt trở nên quen thuộc tại các giải bóng chuyền trong nước.
thu huyen bong chuyen 2.jpg
Gương mặt xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn của Thu Huyền.
thu huyen bong chuyen 8.jpg
“Mỗi sự lựa chọn đều hướng đến một điều là phát triển sự nghiệp tốt nhất. Tôi đưa ra quyết định giải nghệ và không hối tiếc về điều này", Thu Huyền từng chia sẻ.
thu huyen bong chuyen 6.jpg
Năm 2020 tại giải bóng chuyền trẻ vô địch quốc gia được diễn ra ở Tam Đảo (Phú Thọ), Đặng Thu Huyền từng nhận danh hiệu  chuyền hai xuất sắc nhất.
thu huyen bong chuyen 5.jpg
 “Trước đây khi là cầu thủ, tôi quen với việc chỉ tập trung và kỹ thuật chuyên môn để thi đấu. Trở thành MC thể thao, đặc biệt là trong môi trường truyền hình, tôi phải học cách quan sát rộng, cập nhật nhanh và phản ứng linh hoạt", cựu VĐV cho biết.
thu huyen bong chuyen 9.jpg
Nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao, Thu Huyền sở hữu dáng vóc chuẩn như người mẫu.
thu huyen bong chuyen 11.jpg
Cô từng thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 và lọt vào top 10.
thu huyen bong chuyen 4.jpg
Thu Huyền không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân.
 
thu huyen bong chuyen 3.jpg
Sở hữu chiều cao nổi bật 1,76m cùng gương mặt thanh tú và hiểu biết về bóng chuyền, Thu Huyền nhận được nhiều tình cảm từ ngườ xem truyền hình.
thu huyen bong chuyen 7.jpg
Cô nàng rất tự tin với chuyên môn và nhan sắc của mình.