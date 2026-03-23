Sinh năm 1983 quê Bắc Ninh, nghệ sĩ Thanh Quý từng có 2 nhiệm kỳ là đại biểu HĐND tỉnh (2016-2021, 2021-2026). Trước đó, chị cũng tham gia hoạt động HĐND giai đoạn 2011-2016 với tư cách đại biểu khu vực huyện Tiên Du (cũ) và tổ đại biểu số 5.

Ở lĩnh vực văn hóa, Thanh Quý tích cực tham gia giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, đặc biệt là các chính sách bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh; phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh gắn với mục tiêu bền vững; đồng thời quan tâm đến an sinh xã hội, hỗ trợ các nhóm yếu thế.

Nghệ sĩ Thanh Quý.

Trưởng thành từ thực tiễn biểu diễn và quản lý, nghệ sĩ Thanh Quý hoàn thành tốt vai trò nghệ sĩ, sau đó là cán bộ quản lý tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Chị tham gia nhiều chương trình nghệ thuật lớn cấp Trung ương và địa phương, giành nhiều huy chương tại các hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc; đồng thời quảng bá quan họ ra quốc tế.

Trong quá trình công tác, nữ nghệ sĩ không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng đại biểu dân cử, duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, coi việc lắng nghe và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân là mục tiêu hành động. Thanh Quý nhiều lần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Bắc Ninh khen thưởng.

Chia sẻ về trọng trách mới, nghệ sĩ Thanh Quý nhấn mạnh, việc được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm chính trị quan trọng.

Theo nghệ sĩ Thanh Quý, quê hương Bắc Ninh vốn có bề dày truyền thống và đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là nơi có phong trào văn hóa, văn nghệ nổi bật; các khu đều có đội văn nghệ riêng, các câu lạc bộ thường xuyên biểu diễn trong các dịp lễ hội và tích cực tham gia hội thi của địa phương, của tỉnh.

Vì thế, với tư cách là Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, chị sẽ nỗ lực hỗ trợ các câu lạc bộ quan họ địa phương được củng cố và phát triển. Thanh Quý cam kết giữ mối liên hệ thường xuyên với nhân dân, tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe, tổng hợp ý kiến để tham gia thảo luận, quyết định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giám sát việc giải quyết kiến nghị của người dân.

Nữ nghệ sĩ cho biết sẽ tiếp tục dành tâm huyết cho các phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị quan họ và đời sống tinh thần cộng đồng song hành với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống, việc làm, y tế, môi trường và an sinh xã hội.

Nghệ sĩ Thanh Quý thể hiện "Gửi về quan họ"